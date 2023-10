China baut neues Neutrino-Observatorium, um kosmische Geheimnisse zu entschlüsseln

By

China wird im Südchinesischen Meer einen bahnbrechenden Neutrino-Detektor namens TRIDENT (Tropical Deep-sea Neutrino Telescope) bauen. Dieses hochmoderne Neutrino-Observatorium soll die Empfindlichkeit erhöhen und wertvolle Einblicke in die Ursprünge der kosmischen Strahlung liefern.

Neutrinos, oft als „Flottenboten“ bezeichnet, sind schwer fassbare Teilchen, die aus entfernten Ecken des Kosmos reisen. Der Nachweis dieser Teilchen stellt eine gewaltige Herausforderung dar, da sie nur in seltenen Fällen mit anderer Materie interagieren.

Ein kürzlich in Nature Astronomy veröffentlichter Artikel mit dem Titel „Ein Neutrino-Teleskop mit mehreren Kubikkilometern im westlichen Pazifik“ beschreibt Chinas Pläne für das TRIDENT-Observatorium. Unter der Leitung von Ziping Ye von der Teilchen- und Kernabteilung des Tsung-Dao Lee-Instituts der Shanghai Jiao Tong University möchte das Forschungsteam Licht auf die Natur von Neutrinos werfen.

Neutrinos, was „kleine Neutrale“ bedeutet, sind Elementarteilchen ohne elektrische Ladung und extrem kleiner Masse. Sie interagieren hauptsächlich durch die Schwerkraft und die schwache Kernkraft und nicht durch die elektromagnetische Kraft. Neutrinos passieren die Erde mühelos, wobei die meisten von der Sonne und anderen Quellen wie Supernovae und dem Urknall stammen.

Kosmologische Neutrinos, die in dieser Studie eine wichtige Rolle spielen, entstehen, wenn kosmische Strahlung mit Atomen kollidiert. Um diese ausweichenden Partikel aufzuspüren, werden Observatorien strategisch an abgelegenen Orten platziert, beispielsweise in tiefen unterirdischen Minen oder unter Wasser. Diese Observatorien beobachten die Auswirkungen seltener Neutrino-Wechselwirkungen mit regulärer Materie und führen Wissenschaftler zu ihren Quellen.

Chinas TRIDENT-Observatorium wird aus beeindruckenden 1,211 Strings bestehen, die jeweils mit 20 hybriden digitalen optischen Modulen (hDOMs) ausgestattet sind. Diese Stränge werden vertikal 30 Meter voneinander entfernt und zwischen 2,800 und 3,400 Meter unter dem Meeresspiegel positioniert. Mit einem Volumen von etwa 7.5 km3 wird TRIDENT der weltweit größte Neutrinodetektor sein und das Volumen des IceCube-Neutrino-Observatoriums von etwa 1 km3 übertreffen.

Die Effizienz der Neutrino-Detektion ist von entscheidender Bedeutung, und TRIDENT zielt darauf ab, eine beispiellose Photonendetektionseffizienz zu erreichen. Durch die Kombination eines großen Volumens mit verbesserten Detektionsfähigkeiten strebt TRIDENT danach, bei der Suche nach astrophysikalischen Neutrinoquellen neue Grenzen der Empfindlichkeit zu erreichen.

TRIDENT wird auf den Erfolgen des IceCube-Neutrino-Observatoriums aufbauen, das potenzielle extragalaktische Neutrinoquellen entdeckte, darunter NGC 1068 (Messier 77), auch bekannt als Squid Galaxy. Diese etwa 47 Millionen Lichtjahre entfernte Balkenspiralgalaxie bietet unschätzbare Einblicke in die Geheimnisse des Universums.

Mit der Entwicklung und Implementierung von TRIDENT möchte China einen wesentlichen Beitrag zur Neutrinowissenschaft leisten und die rätselhaften Phänomene rund um die kosmische Strahlung und ihre Ursprünge entschlüsseln.

Quellen:

– „Ein mehrere Kubikkilometer großes Neutrinoteleskop im westlichen Pazifik“

– IceCube-Neutrino-Observatorium