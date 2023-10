China baut neues Neutrino-Teleskop zur Untersuchung kosmischer Strahlung

By

China baut im Südchinesischen Meer einen neuen Neutrino-Detektor namens TRIDENT (Tropical Deep-sea Neutrino Telescope). Dieses fortschrittliche Neutrino-Observatorium zielt darauf ab, die Empfindlichkeit der Erkennung kosmischer Neutrinos zu erhöhen und die Geheimnisse rund um die kosmische Strahlung aufzudecken.

Neutrinos, bekannt als „kleine Neutrale“, sind schwer fassbare Teilchen, deren Nachweis aufgrund ihrer fehlenden elektrischen Ladung und ihrer winzigen Masse schwierig ist. Diese subatomaren Teilchen interagieren nur durch die Schwerkraft und die schwache Kernkraft und umgehen dabei den größten Teil der Materie, einschließlich der Erde. Sie werden hauptsächlich von der Sonne, Supernovae, Kernreaktoren und dem Urknall erzeugt.

TRIDENT konzentriert sich auf kosmologische Neutrinos, die entstehen, wenn kosmische Strahlung mit Atomen kollidiert. Um diese schwer fassbaren Partikel aufzuspüren, werden Observatorien strategisch an abgelegenen Orten wie unterirdischen Minen, tiefen Meeresgewässern und antarktischem Eis platziert. Anstatt Neutrinos direkt zu erfassen, beobachten diese Observatorien die seltenen Fälle, in denen Neutrinos mit normaler Materie interagieren.

Durch den Nachweis von Neutrinos können Wissenschaftler die Quellen ultrahochenergetischer kosmischer Strahlung aufspüren. Aufgrund ihrer minimalen Wechselwirkung bewegen sich Neutrinos auf geraden Wegen, sodass Forscher sie bis zu ihrem extragalaktischen Ursprung zurückverfolgen können. Das IceCube-Neutrino-Observatorium, das aus Reihen von Detektoren besteht, die tief im antarktischen Eis vergraben sind, ist ein bemerkenswertes Beispiel für solche Detektionseinrichtungen.

TRIDENT wird frühere Detektoren sowohl hinsichtlich Volumen als auch Effizienz übertreffen. Mit einem Volumen von etwa 7.5 km^3 wird es das größte Neutrino-Observatorium der Welt werden. Jeder seiner 1,211 Stränge wird 20 hybride digitale optische Module (hDOMs) enthalten, was zu einer beispiellosen Photonendetektionseffizienz führt. Dieser Detektor der nächsten Generation zielt darauf ab, die Leistungsgrenzen von Neutrinoteleskopen zu erweitern und die Suche nach astrophysikalischen Neutrinoquellen am gesamten Himmel auszuweiten.

Der Bau von TRIDENT bringt Herausforderungen mit sich, darunter die Anordnung von Anschlüssen an separaten Strängen, präzise globale Zeitstempel und die Verankerung von Detektoren am Meeresboden. Das Observatorium muss außerdem Faktoren wie Meeresströmungen, natürliche Strahlung, Temperatur und Salzgehalt berücksichtigen, um genaue Beobachtungen zu gewährleisten. Um diese Komplexität zu bewältigen, hat China an der Shanghai Jiaotong University einen Simulator gebaut, um das Design und die Funktionalität von TRIDENT zu verfeinern.

Es wird erwartet, dass TRIDENT auf dem Erfolg des IceCube-Neutrino-Observatoriums aufbauen und bedeutende Fortschritte in der Neutrinowissenschaft machen wird. Ziel ist es, bereits im ersten Betriebsjahr bekannte Neutrinoquellen wie NGC 1068 aufzuspüren und zu lokalisieren. Indem TRIDENT Licht auf die Ursprünge der kosmischen Strahlung wirft, wird es zu unserem Verständnis des Universums und seiner Grundpartikel beitragen.

[Quellen: Nature Astronomy, Tsung-Dao Lee Institute an der Shanghai Jiao Tong University]