Wissenschaftler in China bauen den weltweit größten „Geisterpartikel“-Detektor

Wissenschaftler in China arbeiten am Bau des tropischen Tiefsee-Neutrino-Teleskops, auch bekannt als TRIDENT oder „Ocean Bell“. Dieser riesige Detektor wird 11,500 Fuß unter der Oberfläche des Westpazifiks liegen. Sein Zweck besteht darin, die Bewegungen von Geisterteilchen, sogenannten Neutrinos, zu verfolgen, wenn sie in den Tiefen des Ozeans sichtbar werden.

Neutrinos sind subatomare Teilchen, die mit einer Geschwindigkeit von 100 Milliarden pro Sekunde jeden Quadratzentimeter unseres Körpers passieren. Aufgrund ihrer fehlenden elektrischen Ladung und ihrer nahezu Nullmasse interagieren sie jedoch kaum mit anderer Materie. Durch die Verlangsamung dieser schwer fassbaren Teilchen können Physiker ihre Ursprünge untersuchen, beispielsweise alte Sternexplosionen und galaktische Kollisionen.

TRIDENT wird Neutrinos erkennen, indem es die Erde als Schutzschild nutzt. Da es sich in der Nähe des Äquators befindet, wird es den Vorteil haben, Neutrinos aus allen Richtungen mit der Erdrotation zu empfangen und so eine Beobachtung des gesamten Himmels ohne tote Winkel zu gewährleisten. Neutrinos sind im Universum reichlich vorhanden, gleich nach Photonen, und werden bei verschiedenen Phänomenen wie Kernfeuer, Supernova-Explosionen und kosmischer Strahlung erzeugt.

Obwohl Neutrinos so weit verbreitet sind, sind sie unglaublich schwer zu entdecken, da sie selten mit Materie interagieren. Experimente zur Neutrino-Detektion konzentrierten sich in erster Linie auf solche, die von der Sonne zu uns geschickt wurden, aber seltenere Neutrinos, die durch kosmische Strahlung erzeugt werden, die auf die Erdatmosphäre trifft, bleiben rätselhaft. Neutrinos durchdringen die meiste Materie, einschließlich des gesamten Planeten, können aber gelegentlich mit Wassermolekülen interagieren. Die Detektoren von TRIDENT, die aus mehr als 24,000 optischen Sensoren bestehen, die über 1,211 im Meeresboden verankerte Schnüre verteilt sind, werden unter einer beträchtlichen Menge Wasser sitzen, um die Wahrscheinlichkeit von Neutrino-Wechselwirkungen zu erhöhen.

Der Detektor von TRIDENT wird einen Durchmesser von 2.5 Meilen haben und eine Fläche von 1.7 Kubikmeilen abdecken. Damit ist er deutlich größer und empfindlicher als der derzeit größte Neutrinodetektor IceCube in der Antarktis. Die Wissenschaftler planen, im Jahr 2026 mit einem Pilotprojekt zu beginnen, wobei der vollständige Detektor im Jahr 2030 betriebsbereit sein soll. TRIDENT zielt darauf ab, die Leistungsgrenzen von Neutrinoteleskopen zu erweitern und unser Verständnis astrophysikalischer Neutrinoquellen zu erweitern.

