China baut im Pazifischen Ozean das weltweit größte Tiefsee-Neutrino-Teleskop

China hat Pläne zum Bau des größten Tiefsee-Neutrinoteleskops im westlichen Pazifik vorgestellt. Das ehrgeizige Projekt mit dem Namen „Trident“ soll bis 2030 abgeschlossen sein und zielt darauf ab, einige der extremsten Phänomene im Universum zu untersuchen, darunter Ausbrüche von Schwarzen Löchern und Supernova-Explosionen.

Neutrinos, subatomare Teilchen mit vernachlässigbarer Masse und ohne elektrische Ladung, besitzen die Fähigkeit, Materie mühelos zu durchqueren. Diese Eigenschaft macht sie besonders geeignet für die Untersuchung kosmischer Ereignisse, die durch Staub und Gas verdeckt werden, und ermöglicht es Forschern, Phänomene zu beobachten, die sonst verborgen bleiben würden.

Das Trident-Teleskop wird in einer Tiefseeebene im nördlichen Teil des Westpazifiks in einer Tiefe von etwa 3.5 Kilometern aufgestellt. Es wird aus 1,200 vertikalen Strängen bestehen, die jeweils 700 Meter lang sind und einen Abstand zwischen 70 und 100 Metern haben. Diese Strings werden 20 hochauflösende digitale optische Module unterstützen.

Mit einem Durchmesser von 4 Kilometern und einer Fläche von 12 Quadratkilometern wird das Teleskop etwa 8 Kubikkilometer Meerwasser auf Wechselwirkungen mit hochenergetischen Neutrinos überwachen. Das Projekt ist auf eine Laufzeit von 20 Jahren ausgelegt und soll Wissenschaftlern bei ihrer Suche nach der Lösung der Geheimnisse des Universums helfen.

Experten gehen davon aus, dass das Trident-Teleskop die Empfindlichkeit aller anderen Neutrinoteleskope weltweit übertreffen wird. Es wird erwartet, dass es innerhalb seines ersten Betriebsjahres Neutrinos aus der aktiven Galaxie NGC 1068 nachweisen wird, eine Leistung, für die das IceCube-Neutrinoteleskop in der Antarktis ein Jahrzehnt brauchte, um ein Signifikanzniveau von 4.2 Sigma zu erreichen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Trident Burst-Signale von vorübergehenden Neutrinoquellen wie dem Blazar TXS 0506 056 mit einer Signifikanz von über 10 Sigma identifizieren kann und damit die Erkennung von IceCube mit 3.5 Sigma im Jahr 2018 übertrifft.

Chinas Trident-Projekt stellt einen aufregenden Fortschritt in unserem Verständnis der rätselhafteren Phänomene des Universums dar. Durch die Erforschung von Tiefsee-Neutrinos hoffen Wissenschaftler, Licht auf einige der rätselhaftesten kosmischen Ereignisse zu werfen und so den Weg für neue Durchbrüche und Entdeckungen auf dem Gebiet der Astrophysik zu ebnen.

Definitionen:

– Neutrinos: Subatomare Teilchen mit vernachlässigbarer Masse und keiner elektrischen Ladung.

– Supernova: Eine gewaltige Explosion, die am Ende des Lebenszyklus eines Sterns auftritt.

– Schwarzes Loch: Eine Region der Raumzeit, deren Gravitationskräfte so stark sind, dass nichts, nicht einmal Licht, aus ihr entkommen kann.

– Staub und Gas: Material, das die Sicht beeinträchtigt.

– Sigma: Ein statistisches Signifikanzmaß.

– Aktive Galaxie: Eine Galaxie mit einem leuchtenden Kern, der höhere Emissionswerte als normal aufweist.

– IceCube: Ein Neutrinoteleskop am Südpol.

Quellen: Keine.