China erforscht die Idee von Mondhöhlen zum Schutz von Astronauten

China hat Interesse am Bau von Stützpunkten in Mondhöhlen gezeigt, um den auf dem Mond stationierten Astronauten einen einzigartigen Schutz zu bieten. Mondhöhlen, auch Lavaröhren genannt, bieten einen wertvollen Schutz vor kosmischer und Sonnenstrahlung, Meteoriten, extremen Temperaturschwankungen und Einschlagsauswürfen. Diese durch vulkanische Aktivität auf der Mondoberfläche entstandenen Lavaröhren könnten möglicherweise einen Durchmesser von mehreren hundert Metern haben und viel Platz für die Errichtung von Stützpunkten bieten.

Die dicken Felsdecken dieser Bauwerke bieten den Astronauten in den Höhlen natürlichen Schutz. Diese Lavaröhren sind uralt und unberührt, was sie zu idealen Umgebungen für wissenschaftliche Erkundungen und Besiedlung macht. Die Umgebung mit konstanter Temperatur in den Lavaröhren bietet sowohl für Astronauten als auch für ihre Ausrüstung eine besser zu bewältigende Umgebung, da der Mond extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

Die Strahlung auf der Mondoberfläche ist etwa 150-mal stärker als auf der Erde und stellt eine ernsthafte Gefahr für den Menschen dar. Allerdings wirken die mehrere Meter hohen Felsen über den Mondhöhlen als erhebliche Barriere und schützen Astronauten wirksam vor dieser tödlichen Gefahr. Die Höhlen minimieren auch das Risiko von Einschlägen durch Meteoriten und andere Trümmer.

Zhang Chongfeng von der Shanghai Academy of Spaceflight Technology hat Feldforschungen in mehreren Lavahöhlen in China durchgeführt, um ein besseres Verständnis der Mondlavaröhren zu erlangen. Zhangs Team hat Ähnlichkeiten zwischen Lavaröhren auf der Erde und auf dem Mond festgestellt und sie in vertikale Eintrittsröhren und geneigte Eintrittsröhren eingeteilt.

China plant den Einsatz von Robotersystemen zur Erkundung von Mondhöhlen, beginnend mit der Höhle im Mare Tranquillitatis. Diese Systeme werden mit wissenschaftlichen Instrumenten und Hilfsfahrzeugen zur Aufklärung und Energieunterstützung ausgestattet. China strebt die Errichtung einer langfristigen unterirdischen Forschungsbasis in einer der Lavaröhren des Mondes an, die Wohn- und Forschungseinrichtungen umfasst und durch ein Energie- und Kommunikationszentrum am Eingang unterstützt wird.

Chinas Weltraumforschungsbemühungen nehmen zu und das Land hat Pläne angekündigt, bis 2028 mit dem Bau einer Mondbasis zu beginnen. Chinesische Forscher haben im Hinblick auf zukünftige Mondmissionen aktiv verschiedene Mondregionen untersucht.

