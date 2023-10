Eine antike Halskette enthüllt die soziale Komplexität der neolithischen Kultur

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift PLOS ONE veröffentlichte Studie liefert neue Einblicke in die soziale Dynamik der neolithischen Kultur durch die Analyse einer verzierten Halskette, die in einem Kindergrab im alten Jordanien entdeckt wurde. Die von Hala Alarashi und ihren Kollegen vom Consejo Superior de Investigaciones Científicas in Spanien und der Université Côte d'Azur in Frankreich durchgeführte Studie beleuchtet die Bedeutung von Körperschmuck und seine Rolle bei der Vermittlung kultureller Werte und persönlicher Identitäten.

Die im neolithischen Dorf Ba'ja in Jordanien gefundene Halskette stammt aus der Zeit zwischen 7400 und 6800 v. Chr. Es besteht aus über 2,500 bunten Steinen und Muscheln, zwei außergewöhnlichen Bernsteinperlen (den ältesten bekannten in der Levante), einem großen Steinanhänger und einem fein gravierten Perlmuttring. Durch sorgfältige Analyse der Zusammensetzung, Handwerkskunst und räumlichen Anordnung dieser Gegenstände stellten die Forscher fest, dass sie einst eine einzige mehrreihige Halskette bildeten.

Die Herstellung dieser Halskette erforderte sorgfältige Arbeit und den Import exotischer Materialien aus anderen Regionen. Seine Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Bestattungspraktiken von Personen mit hohem sozialen Status während der Jungsteinzeit. Die Halskette offenbart auch die komplexe soziale Dynamik innerhalb der Gemeinde Ba'ja, an der Kunsthandwerker, Händler und hochrangige Autoritäten beteiligt sind, die solch aufwendige Stücke in Auftrag geben würden.

Die physische Rekonstruktion der Halskette wurde jetzt im Petra-Museum im Süden Jordaniens ausgestellt. Dieses bemerkenswerte Artefakt ist ein Beweis für die kulturelle Bedeutung von Körperschmuck und die komplexe gesellschaftliche Dynamik der Jungsteinzeit. Weitere Forschungen zu dieser alten Kultur sind erforderlich, um die in der Studie aufgedeckten Komplexitäten vollständig zu verstehen.

