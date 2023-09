Chi-Nu-Experiment verbessert nukleare Sicherheit und Energiereaktoren

Das im Los Alamos National Laboratory durchgeführte Chi-Nu-Physikexperiment hat wichtige Daten zur Verbesserung nuklearer Sicherheitsanwendungen, des Verständnisses der Kritikalitätssicherheit und des Designs von Reaktoren mit schneller Neutronenenergie geliefert. Dieses jahrelange Experiment konzentrierte sich auf die Messung des Energiespektrums von Neutronen, die bei der neutroneninduzierten Spaltung emittiert werden, und untersuchte insbesondere die Aktinidenelemente Uran-238, Uran-235 und Plutonium-239.

Der Physiker Keegan Kelly erklärte, dass dieses Projekt neue Einblicke in Spaltprozesse ermöglicht habe, die bisher in keinem Experiment beobachtet wurden. Die abschließende Chi-Nu-Studie, die Uran-238 untersuchte, wurde kürzlich in Physical Review C veröffentlicht. Das Experiment maß das Neutronenspektrum der sofortigen Spaltung von Uran-238, einschließlich der Energie des Neutrons, das die Spaltung induziert, und der Verteilung der als A freigesetzten Neutronen Ergebnis. Diese Informationen sind für Kernmodelle, Monte-Carlo-Berechnungen und Reaktorleistungsbewertungen von entscheidender Bedeutung.

Das Chi-Nu-Experiment nutzte eine hochentwickelte Vorrichtung, die aus 54 Flüssigszintillations-Neutronendetektoren und 22 Lithium-Glas-Detektoren bestand, um Neutronen in verschiedenen Energiebereichen zu messen. Ein Wolframziel wurde in der Weapons Neutron Research-Einrichtung von einem Protonenstrahl getroffen und erzeugte Neutronen, die mit dem Uran-238-Isotop interagierten. Die emittierten Neutronen wurden je nach getestetem Energiebereich entweder mit dem Flüssigszintillator oder mit Lithium-Glas-Detektoren erfasst und aufgezeichnet.

Die Ergebnisse der Chi-Nu-Experimente dienen nun in Verbindung mit ähnlichen Messungen an Uran-235 und Plutonium-239 als primäre Quelle experimenteller Daten zur Beurteilung des Spektrums der prompten Spaltungsneutronen. Diese Daten spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der nuklearen Sicherheit und der Entwicklung von Energiereaktoren.

In Zukunft weitet das Chi-Nu-Team seine Forschung auf andere Aktinidisotope wie Plutonium-240 und Uran-233 aus. Sie konzentrieren sich auch auf die Messung von Neutronen, die bei Neutronenstreureaktionen emittiert werden, bei denen Neutronen durch ein Material transportiert und Energie deponiert werden. Die Fähigkeiten und Methoden des Teams, die während des Chi-Nu-Projekts entwickelt wurden, werden auf diese zukünftigen Unternehmungen angewendet und unser Verständnis nuklearer Prozesse weiter vorantreiben.

Quelle: Los Alamos National Laboratory