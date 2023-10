Chemiker synthetisieren erfolgreich einzigartiges C16-Kohlenstoff-Allotrop

By

Einem Team aus Chemikern der Universität Oxford und IBM Research Europe-Zürich ist ein bedeutender Durchbruch bei der Synthese eines neuen Kohlenstoffallotrops gelungen. Ihre in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie zeigt die erfolgreiche Schaffung eines doppelt antiaromatischen C16-Kohlenstoff-Allotrops.

Diese Leistung baut auf früheren Arbeiten eines anderen Chemikerteams auf, das 18 ein anderes Kohlenstoffallotrop, C2019, synthetisierte. Die erfolgreiche Schaffung von C18, einer kreisförmigen Kohlenstoffform mit abwechselnden Dreifach- und Einfachbindungen, bildete die Grundlage für die Möglichkeit der Synthese eines C16 Kohlenstoffallotrop. Allerdings wurden frühere Versuche durch die inhärente Instabilität des Prozesses behindert.

In ihrer bahnbrechenden Forschung befassten sich die Chemiker mit den Stabilitätsproblemen der Vorläufer, die aufgrund ihrer antiaromatischen Eigenschaften von Natur aus höhere Energien aufwiesen. Sie überwanden diese Hürde, indem sie mehrere Maskierungsmittel zur Verbesserung der Stabilität einsetzten.

Der Syntheseprozess umfasste die Verwendung eines Makrozyklus mit zwei Brom- und vier Kohlenmonoxid-Substituenten. Die Forscher lagerten diese Verbindung auf einem Natriumchloridsubstrat ab und nutzten ein Tunnelmikroskop, um Ladungen im Picoampere-Bereich auf bestimmte Stellen des Moleküls aufzubringen. Dieser Prozess erhöhte die Spannung am Brom auf 1.3 V und am Kohlenmonoxid auf 3 V, was zur Bildung von Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen führte. Die resultierende Struktur war ein polyinstrukturierter Ring, der durch abwechselnde Dreifach- und Einfachbindungen zusammengehalten wurde.

Die Überprüfung des erzeugten Allotrops wurde mithilfe eines Rasterkraftmikroskops durchgeführt, um die Ringstruktur zu untersuchen. Zusätzlich verwendeten die Forscher ein Kelvin-Sondenkraftmikroskop und ein Rastertunnelmikroskop, um die Verteilung der Elektronen in den Molekülorbitalen zu untersuchen. Diese Untersuchungen bestätigten die erwartete doppelt antiaromatische Natur des Moleküls.

Die erfolgreiche Synthese dieses einzigartigen C16-Kohlenstoff-Allotrops eröffnet neue Wege für die Erforschung neuartiger Chemietheorien und die potenzielle Entwicklung von Materialien, die exotische Kohlenstoff-Allotrope nutzen. Es stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis und der Manipulation von Kohlenstoffstrukturen dar.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist ein Allotrop?

Ein Allotrop bezieht sich auf verschiedene Formen oder molekulare Anordnungen desselben Elements. Allotrope können unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften aufweisen.

Was macht das synthetisierte C16-Kohlenstoff-Allotrop so besonders?

Das synthetisierte C16-Kohlenstoff-Allotrop zeichnet sich dadurch aus, dass es doppelt antiaromatisch ist. Diese Eigenschaft unterscheidet es von anderen Kohlenstoffallotropen und hat Auswirkungen auf die Erforschung neuer experimenteller Theorien und die Entwicklung neuer Materialien.

Wie wurde das Stabilitätsproblem im Syntheseprozess gelöst?

Um die Instabilität der Vorläufer zu überwinden, verwendete das Forschungsteam mehrere Maskierungsmittel, um die Stabilität zu erhöhen. Dies ermöglichte die erfolgreiche Synthese des C16-Kohlenstoffallotrops.

Was sind die möglichen Anwendungen dieser Forschung?

Die erfolgreiche Synthese des C16-Kohlenstoffallotrops öffnet Türen für die weitere Erforschung neuer Chemietheorien und die mögliche Entwicklung von Materialien, die exotische Kohlenstoffstrukturen nutzen. Es erweitert unser Verständnis von Kohlenstoffallotropen und ihren Eigenschaften.

(Quelle: phys.org)