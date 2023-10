Neue Technik verfolgt den Ionenfluss in Zellen

Wissenschaftler der University of Chicago haben eine neue Technik entwickelt, um den Ionenfluss in den Organellen von Zellen zu verfolgen. Dieser Durchbruch liefert Einblicke in das Innenleben von Zellen und liefert Beweise dafür, dass Organellen tatsächlich Ionen regulieren, wodurch eine zuvor diskutierte biologische Frage geklärt wird. Mithilfe winziger DNA-Geräte, die biologisch verträglich und ungiftig sind, konnten die Forscher die Ionenkonzentrationen in bestimmten Organellen messen. Die Geräte wurden so konzipiert, dass sie mit in der Nähe befindlichen Ionen reagieren und diese zum Leuchten bringen, was unter einem Mikroskop beobachtet werden kann. Dadurch können Wissenschaftler die Ionenkonzentration quantifizieren, indem sie die Helligkeit des Sensors messen. Die Studie konzentrierte sich auf zwei verschiedene Ionen – Kalium und Natrium – in verschiedenen Organellen.

Die Verfolgung des Kaliumspiegels in Recycling-Endosomen, einem Organellentyp, der an der Sortierung und Bewegung von Ionenkanälen beteiligt ist, zeigte, dass Ionenkanäle tatsächlich in Organellen aktiv sind. Dies deutet auf eine mögliche Rolle von Ionenkanälen bei Krankheiten wie Parkinson hin. Diese neue Technik bietet eine bisher nicht ausreichend erforschte Möglichkeit, die Rolle von Ionen in Organellen zu untersuchen und zu verstehen. Die Erkenntnisse haben das Potenzial, unser Verständnis der Zellfunktionen zu verbessern und könnten zu neuen Behandlungen für Krankheiten und Störungen führen.

Quellen:

– Nature Biotechnology (2023), DOI: 10.1038/s41587-023-01928-z