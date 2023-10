Das Geheimnis des Hund-Fuchs-Hybriden: Wie kam es dazu?

By

Im Jahr 2021 wurde in der Region Cerrado in Brasilien ein hundeähnliches Tier gefunden. Retter brachten es zu Tierärzten, die herausfanden, dass es sich um einen Hund-Fuchs-Hybriden handelte, den ersten bestätigten Fall eines solchen Tieres überhaupt. In diesem Artikel wird untersucht, wie dieser einzigartige Hybrid entstanden ist, und seine Auswirkungen werden erörtert.

Um zu bestätigen, dass es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Hund-Fuchs-Hybriden handelte, führten Wissenschaftler mehrere Tests durch. Sie untersuchten die Chromosomen des Tieres und stellten fest, dass es 76 Chromosomen hatte, was auf eine mögliche Hybridisierung zwischen Hunden mit 78 Chromosomen und Pampasfüchsen mit 74 Chromosomen hindeutet. Darüber hinaus bestätigte die genetische Analyse der mitochondrialen und nuklearen DNA des Tieres seine gemischte Abstammung.

Der Artikel erklärt, dass Hunde und Füchse zwar beide zur Familie der Canidae gehören, es sich aber um unterschiedliche Arten handelt. Hunde gehören zur Gattung Canis, während Füchse zur Kategorie der Vulpes gehören. Die Mutter des Hund-Fuchs-Hybriden war ein Pampas-Fuchs. Der Biologe Roland Kays weist darauf hin, dass sich Arten normalerweise mit ihresgleichen vermehren, Hybridisierungen jedoch in Fällen auftreten können, in denen eine Art häufig und die andere selten vorkommt.

Es wird spekuliert, dass die sich überschneidenden Gebiete von Pampasfüchsen und Haushunden sowie die Praxis, Hunde in natürlichen Gebieten auszusetzen, zu ihrer Zucht geführt haben könnten. Klimawandel und Lebensraumverlust können ebenfalls eine Rolle bei der Förderung der Hybridisierung spielen, wenn sich Arten an neue Umgebungen anpassen.

Leider ist der Hund-Fuchs-Hybrid namens Dogxim Anfang des Jahres unter unbekannten Umständen gestorben. Die brasilianische Regierung untersucht derzeit seinen Tod.

Die Entdeckung des Hund-Fuchs-Hybriden wirft interessante Fragen zur Flexibilität der Artengrenzen und zum Potenzial für Hybridisierungen zwischen entfernt verwandten Tieren auf. Während Wissenschaftler diese Phänomene weiterhin untersuchen und verstehen, wird die Komplexität und Vielfalt der natürlichen Welt deutlich.

