Auf der Suche nach Wechselwirkungen zwischen Bakterien: Einblicke in kollektives Verhalten

By

Forscher des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation haben ein neues Modell entwickelt, das zeigt, wie die Verfolgung von Interaktionen zwischen Bakterienarten dynamische Muster in ihrer Organisation hervorrufen kann. Ihre in der Fachzeitschrift Physical Review Letters veröffentlichten Ergebnisse geben Aufschluss über die Mechanismen des kollektiven Verhaltens in Bakterienpopulationen.

Das Modell konzentriert sich auf die nicht-reziproke Interaktion zwischen zwei Bakterienarten, wobei eine Art die andere jagt, während die andere darauf abzielt, sich abzuwehren. Die Forscher fanden heraus, dass diese Verfolgungs- und Vermeidungsinteraktion allein ausreicht, um strukturelle Muster zu bilden. Welches spezifische Muster entsteht, hängt von der Stärke der Interaktion ab. Interessanterweise scheinen sich die einzelnen Bakterien ungeordnet zu bewegen, wobei das Strukturmuster erst auf einer höheren Organisationsebene sichtbar wird.

Frühere Studien haben Modelle vorgeschlagen, die sowohl inter- als auch intraspezifische Interaktionen zur Bildung von Mustern einbeziehen. Dieses neue Modell zeigt jedoch, dass das Vorhandensein bakterieller Motilität und nicht Adhäsion oder Ausrichtung ausreicht, um komplexe Überstrukturen zu schaffen, die Millionen von Individuen umfassen.

Was dieses Modell noch bedeutsamer macht, ist seine Anwendbarkeit über Bakterienarten hinaus. Es kann verwendet werden, um andere kollektive Verhaltensweisen zu verstehen, wie sie beispielsweise bei lichtgesteuerten Mikroschwimmern, sozialen Insekten, Tiergruppen und Roboterschwärmen beobachtet werden. Durch die Berücksichtigung mehrerer Arten und Wechselwirkungen liefert das Modell Einblicke in die Bildung großräumiger Strukturen in Netzwerken mit vielen Komponenten.

Diese Forschung trägt zu unserem Verständnis darüber bei, wie individuelle Interaktionen zu kollektivem Verhalten und Selbstorganisation in verschiedenen biologischen Systemen führen. Es eröffnet neue Möglichkeiten für die Untersuchung und Vorhersage komplexer Muster in verschiedenen Populationen.

Quelle: Max-Planck-Gesellschaft