Massenspektrometer gelten seit langem als entscheidende Werkzeuge für die medizinische Diagnostik, die Lebensmittelqualitätskontrolle und die Identifizierung gefährlicher Chemikalien. Doch eine Forschungsgruppe um Dr. Jonas Warneke an der Universität Leipzig verfolgt einen bahnbrechenden Ansatz bei diesen Hightech-Maschinen. Anstatt Massenspektrometer ausschließlich zur Analyse zu verwenden, modifizieren sie diese, um die Synthese neuer chemischer Verbindungen zu ermöglichen.

In einer kürzlich in der Angewandten Chemie veröffentlichten Studie gelang es dem Team, eine neue Verbindung zu synthetisieren, indem es die Kraft geladener Molekülfragmente und Stickstoff aus der Luft nutzte. Diese Errungenschaft eröffnet endlose Möglichkeiten zur Schaffung neuartiger molekularer Strukturen mit vielfältigen Anwendungen.

Das Konzept hinter diesem Ansatz ähnelt dem „Ernten“ von Molekülen aus Fragmenten in einer Saatkasten-ähnlichen Methode in der Gasphase eines Massenspektrometers. Diese synthetisierten Verbindungen können dann zur konventionellen Synthese direkt in einen chemischen Kolben überführt werden.

Dr. Warneke beschreibt die reaktiven Fragmente, die entstehen, wenn eine Bindung in einem geladenen Molekül aufgebrochen wird, als „ungezähmte Tiere“, die alles angreifen, was ihnen in den Weg kommt. Massenspektrometer bieten die kontrollierte Umgebung, die zur Manipulation dieser Fragmente erforderlich ist. Durch die Einführung von Molekülen wie Stickstoff, die normalerweise nicht reaktiv sind und sich nicht binden, sind die „Biester“ zufrieden und bauen diese normalerweise schwer zu bindenden Moleküle problemlos in neue Substanzen ein.

Während die Kontrolle chemischer Biester in Massenspektrometern keine neue Strategie ist, liegt der bahnbrechende Aspekt dieser Forschung in der Fähigkeit, neue Verbindungen in ausreichenden Mengen für weitere Experimente herzustellen. Bisher wurden die in Massenspektrometern erzeugten Verbindungen bei der Analyse zerstört, sodass Wissenschaftler zwar über großes Wissen, aber leere Hände verfügten. Dieser Durchbruch bedeutet, dass Forscher nun mit diesen Verbindungen umgehen und damit experimentieren können, was neue Möglichkeiten für technologische Anwendungen wie Mikrochips, Solarzellen und biologisch aktive Beschichtungen eröffnet.

FAQ:

F: Was sind Massenspektrometer?

A: Massenspektrometer sind hochempfindliche Analyseinstrumente, die in der medizinischen Diagnostik, der Lebensmittelqualitätskontrolle und dem Nachweis chemischer Substanzen eingesetzt werden.

F: Was ist der Zweck der Modifizierung von Massenspektrometern in dieser Forschung?

A: Ziel der Forschung ist es, Massenspektrometer für die chemische Synthese neuer Moleküle einzusetzen und so deren Fähigkeiten über die Analyse hinaus zu erweitern.

F: Was sind „molekulare Bestien“?

A: „Molekulare Bestien“ beziehen sich auf reaktive Fragmente, die entstehen, wenn eine Bindung in einem geladenen Molekül aufgebrochen wird. Diese Fragmente sind mit herkömmlichen Methoden der chemischen Synthese schwer zu kontrollieren.

F: Wie verändert diese Forschung die aktuelle Sicht auf chemische Reaktionen in Massenspektrometern?

A: Die Forschung ermöglicht die Produktion neuer Verbindungen in Mengen, die gehandhabt und weiter experimentiert werden können, im Gegensatz zu früheren Fällen, in denen Verbindungen während der Analyse zerstört wurden.