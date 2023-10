Chandrayaan-4: Der nächste Schritt in der Mondforschung für ISRO

By

Indien und Japan arbeiten an einem ehrgeizigen Monderkundungsprojekt namens Chandrayaan-4-Mission zusammen, das auch als Lunar Polar Exploration (LUPEX)-Projekt bekannt ist. Ziel dieser gemeinsamen Anstrengung der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) und der Indian Space Research Organization (ISRO) ist die Erforschung des Mondsüdpols.

Der Start der Chandrayaan-4-Mission ist für 2026 geplant. ISRO wird für den Bau des Mondlanders verantwortlich sein, der als entscheidende Schnittstelle zwischen dem Rover und der Mondoberfläche dienen wird. JAXA hingegen wird den Start der Mission überwachen und den Mondrover selbst bereitstellen. Der Rover wird mit fortschrittlichen wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet sein, um seine Erkundungsaufgaben durchzuführen.

Die Erforschung des Mondsüdpols ist für Wissenschaftler und Forscher von großem Interesse, da man annimmt, dass er wertvolle Ressourcen wie Wassereis enthält. Durch die Untersuchung dieser Region hoffen Wissenschaftler, ein tieferes Verständnis der geologischen Geschichte des Mondes und seines Potenzials für zukünftige menschliche Erforschung zu erlangen.

Die Chandrayaan-4-Mission baut auf dem Erfolg früherer Mondmissionen auf, die sowohl von Indien als auch von Japan durchgeführt wurden. Die indische Mission Chandrayaan-1 startete 2008 und machte bedeutende Entdeckungen, darunter die Entdeckung von Wassermolekülen auf dem Mond. Auch die 2007 gestartete japanische Selene-Mission lieferte wertvolle Einblicke in die Mondoberfläche.

Die Zusammenarbeit zwischen ISRO und JAXA ermöglicht den Austausch von Fachwissen, Ressourcen und wissenschaftlichen Daten und macht die Chandrayaan-4-Mission noch wirkungsvoller. Es ist ein Beispiel für die internationale Zusammenarbeit und Zusammenarbeit, die notwendig ist, um die Weltraumforschung voranzutreiben und unser Wissen über das Universum zu erweitern.

Während wir uns auf den Start der Chandrayaan-4-Mission im Jahr 2026 freuen, können wir spannende neue Entdeckungen und Einblicke in den Mondsüdpol erwarten. Diese gemeinsame Anstrengung zwischen Indien und Japan stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Mondforschung dar und ebnet den Weg für zukünftige Bemühungen in der Weltraumforschung.

Definitionen:

– Chandrayaan-4-Mission: Das Lunar Polar Exploration (LUPEX)-Projekt, eine gemeinsame Monderkundungsinitiative von ISRO und JAXA.

– ISRO: Die indische Weltraumforschungsorganisation.

– JAXA: Die Japan Aerospace Exploration Agency.

