By

Der Vikram-Lander, der am 23. August eine historische Landung auf der Mondoberfläche durchführte, hat seine Missionsziele übertroffen, indem er erfolgreich ein ungeplantes Hopfenexperiment durchgeführt hat. Der Projektleiter von Chandrayaan-3, P. Veeramuthuvel, gab bekannt, dass der Lander während dieses Experiments seine Motoren zündete, sich um etwa 40 Zentimeter erhöhte und sicher in einer Entfernung von 30 bis 40 Zentimetern von seinem ursprünglichen Standort am Shiv Shakti Point landete.

Dieses Hopfenexperiment demonstriert die Fähigkeit der Chandrayaan-3-Mission, von der Mondoberfläche abzuheben, und weist auf das Potenzial zukünftiger Missionen hin, Proben vom Mond nach Indien zurückzubringen. Der Erfolg dieses Manövers eröffnet neue Möglichkeiten für zukünftige Mondprobenrückgaben und bemannte Missionen zum Mond.

Während des 14-tägigen Forschungs- und Experimentierzeitraums auf der Mondoberfläche lieferten sowohl der Vikram-Lander als auch der Pragyan-Rover eine Fülle von Daten. Sie führten verschiedene Experimente durch, um die Mondumgebung vor Einbruch der völligen Dunkelheit und des kalten Wetters zu untersuchen.

Andererseits waren Versuche, den Vikram-Lander und den Pragyan-Rover in der vergangenen Mondnacht wiederzubeleben, erfolglos und es gab keine Reaktion von ihnen. Dies bedeutet das Ende aller Bemühungen, die Mission trotz erfolgreicher Zielerreichung wiederzubeleben.

Die Chandrayaan-3-Mission, die den Meilenstein der Landung in der Nähe der Südpolregion des Mondes erreichte, festigt Indiens Position als erstes Land, dem eine solche Leistung gelungen ist. Diese bemerkenswerte Leistung hat den Grundstein für zukünftige Bemühungen in der Monderkundung und -forschung gelegt.

Quellen:

– Chandrayaan-3-Projektleiter P Veeramuthuvel

– India Today TV

(Hinweis: Dieser Artikel ist eine fiktive Darstellung des ursprünglichen Quellartikels und enthält keine tatsächlichen Informationen oder Zitate der genannten Personen.)