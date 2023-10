Aufregende Entdeckung von Schwefel auf dem Mond durch die Chandrayaan-3-Mission

Wissenschaftler waren begeistert von einer überraschenden Entdeckung der indischen Mondmission Chandrayaan-3. Abgesehen von den mysteriösen Mondbeben und Überhitzungsphänomenen deckte die Mission das Vorhandensein von Schwefelablagerungen auf der Mondoberfläche auf. Obwohl Wissenschaftler über die Existenz von Schwefel auf dem Mond Bescheid wussten, gingen sie davon aus, dass dieser nur in sehr geringen Mengen vorkommt. Dieser Befund stellt diese Annahme jedoch in Frage.

Bilder des Mondes zeigen deutlich dunkle und weiße Flecken. Die dunklen Flecken bestehen aus Vulkangestein, das im Vergleich zum weißen „Hochland“-Material höhere Mengen an Schwefel enthält. Diese vulkanische Aktivität schmilzt schwefelreiches Gestein unter der Mondoberfläche, und das Magma kühlt später ab und bildet diese dunklen Flecken.

Während dieses Prozesses entweicht ein Teil des Schwefels in die dünne Atmosphäre des Mondes und kondensiert schließlich aufgrund der eisigen Temperaturen als festes Gestein an der Oberfläche, insbesondere an den Mondpolen. Das Vorhandensein von Schwefel in der Nähe des Landeplatzes wurde mit dem Alpha-Partikel-Röntgenspektrometer und LIBS-Instrumenten auf dem Pragyan Rover von Chandrayaan-3 festgestellt. Erste Daten deuten darauf hin, dass der Schwefelgehalt hier überraschend höher sein könnte als im Vulkangestein nahe dem Mondäquator.

Die Entdeckung von Schwefel ist bedeutsam, weil sie neue Möglichkeiten für die Erforschung und Besiedlung des Mondes eröffnet. Schwefel könnte verwendet werden, um wasserfreien Beton für den Bau von Mondbasen herzustellen, schwefelbasierte Solarzellen, Batterien und sogar Düngemittel für potenzielle zukünftige landwirtschaftliche Betriebe herzustellen. Durch die Nutzung von Schwefelressourcen kann das begrenzte Wasser, das von der Erde gebracht wird, für lebenswichtige Zwecke wie Trinkwasser, atembaren Sauerstoff und Raketentreibstoff eingespart werden.

Die Ergebnisse des Vikram-Landers und des Pragyan-Rovers von Chandrayaan-3 sind trotz ihres aktuellen Schlafmodus von immensem Wert für zukünftige Mondmissionen. Dieser Durchbruch ist ein Beweis für die Erfolge der ISRO (Indian Space Research Organization) und wird wesentlich zum Erfolg künftiger Weltraumforschungsbemühungen beitragen.

Quellen:

– „Chandrayaan-3s Vikram-Lander auf der Mondoberfläche, eingefangen vom Rover Pragyan“ – ISRO

– Expertenbeitrag von Jeffrey Gillis-Davis, Planetenwissenschaftler

