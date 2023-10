Neue Erkenntnisse der indischen Chandrayaan-3-Mission: Höhere Schwefelkonzentration an den Mondpolen und das Potenzial für eine In-situ-Ressourcennutzung

Der indische Lander Chandrayaan-3 landete am 23. August 2023 erfolgreich in der Nähe des Südpols des Mondes und lieferte Wissenschaftlern wertvolle neue Daten. Eine der überraschenden Erkenntnisse der Mission ist die höhere Schwefelkonzentration im Mondboden als erwartet. Der Rover des Landers, Pragyan, analysierte den Boden mit zwei Instrumenten – einem Alphateilchen-Röntgenspektrometer und einem laserinduzierten Durchbruchspektrometer – und beide entdeckten Schwefel in der Nähe des Landeplatzes.

Es ist bekannt, dass Schwefel in Mondgesteinen und -böden vorhanden ist, jedoch normalerweise in geringen Konzentrationen. Das Vorhandensein höherer Schwefelgehalte deutet darauf hin, dass die Zusammensetzung der Mondpole im Vergleich zu den Äquatorregionen grundlegend unterschiedlich sein könnte. Dieser Unterschied ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Polarregionen weniger direktes Sonnenlicht erhalten.

Die höheren Schwefelkonzentrationen in den Polarböden könnten auf die Ansammlung von Schwefel aus der Mondatmosphäre zurückzuführen sein. Die extrem niedrigen Temperaturen in den Polarregionen können dazu führen, dass sich der Schwefel verfestigt und sich an der Oberfläche ablagert, ähnlich wie Frost auf einem Fenster. Alternativ könnte der Schwefel aus antiken Vulkanausbrüchen oder schwefelhaltigen Meteoriten stammen.

Die Entdeckung höherer Schwefelkonzentrationen auf dem Mond hat Auswirkungen auf zukünftige Weltraummissionen. Die In-situ-Ressourcennutzung, das Konzept der Nutzung natürlicher Ressourcen auf dem Mond für den Bau und die Energieerzeugung, wird mit der Verfügbarkeit von Schwefel realisierbar. Astronauten könnten Schwefel möglicherweise zum Bau von Solarzellen, Batterien und schwefelbasiertem Beton für Bauzwecke verwenden. Beton auf Schwefelbasis bietet Vorteile wie eine schnelle Aushärtezeit, eine erhöhte Festigkeit und Wassereinsparung.

Die Chandrayaan-3-Mission markiert die ersten Messungen von Schwefel in Mondböden und liefert Wissenschaftlern neue Einblicke in das geologische System des Mondes. Eine weitere Analyse und Kalibrierung der Daten wird die genaue Schwefelmenge bestätigen, die in den Hochlandböden in der Nähe der Pole vorhanden ist.

Insgesamt eröffnen diese Ergebnisse neue Möglichkeiten zum Verständnis der geologischen Geschichte des Mondes sowie potenzielle Möglichkeiten für eine nachhaltige Ressourcennutzung bei der zukünftigen Monderkundung.

Definitionen:

– Chandrayaan-3: Indiens Mondmission, die einen Lander und einen Rover umfasste.

– Pragyan: Der Rover an Bord von Chandrayaan-3, der Daten über den Mondboden lieferte.

– Schwefel: Ein Element, das in höheren Konzentrationen als erwartet im Mondboden gefunden wurde.

– In-situ-Ressourcennutzung: Das Konzept der Nutzung der auf dem Mond verfügbaren Ressourcen für den Bau und die Energieerzeugung.

