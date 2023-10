Chandrayaan-3: Vikram-Lander übertrifft Erwartungen mit erfolgreichem Hopfenexperiment

Der Projektleiter von Chandrayaan-3, P Veeramuthuvel, hat enthüllt, dass das Hop-Experiment des Vikram-Landers auf dem Mond ursprünglich nicht von der Indian Space Research Organization (ISRO) geplant war. Dieses spontane Manöver übertraf jedoch die Ziele der Mission und sammelte während ihrer 14-tägigen Mission auf dem Mond wertvolle Daten.

Während des Hopfen-Experiments zündete der Vikram-Lander seine Triebwerke und hob sich um etwa 40 Zentimeter an, bevor er 30 bis 40 Zentimeter von seinem ursprünglichen Standort entfernt sicher landete. Diese erfolgreiche Demonstration demonstrierte die Fähigkeit der Raumsonde, von der Mondoberfläche abzuheben, und ebnete damit den Weg für zukünftige fortgeschrittene Weltraumforschung.

Vor Beginn der Mondnacht führten Landeeinheit und Rover wichtige Experimente durch und sammelten wichtige Informationen. Veeramuthuvel erklärte, dass die Ziele der Mission nicht nur erreicht wurden, sondern die Erwartungen übertroffen hätten. Das wissenschaftliche Ziel wurde vollständig erreicht und das Team und die ISRO-Führung waren zufrieden.

Chandrayaan-3 wurde am 14. Juli 2023 vom Satish Dhawan Space Centre aus gestartet. Nachdem der Lander am 5. August in die Mondumlaufbahn eingetreten war, landete er am 23. August erfolgreich in der Nähe des Mondsüdpols. Damit war Indien das vierte Land, das auf dem Mond landete, und das erste, dem dies in der Nähe des Mondsüdpols gelang.

Quellen:

– Indien heute