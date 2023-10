Neue Studie enthüllt interessante Erkenntnisse über die Mondlandung von Chandrayaan-3

Eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern der Indian Space Research Organization (ISRO) hat faszinierende Details über die historische Mondlandung des Landemoduls Vikram von Chandrayaan-3 enthüllt. Die Studie mit dem Titel „Characterisation of Ejecta Halo on the Lunar Surface Around Chandrayaan-3 Vikram Lander Using OHRC Imagery“ wurde im Journal der Indian Society of Remote Sensing veröffentlicht.

Der Studie zufolge erzeugte Vikram bei seiner Landung auf der Mondoberfläche am 23. August 2023 ein bemerkenswertes Phänomen, das als „Ejekta-Halo“ bekannt ist. Dieser Ejekta-Halo entstand, als das Landermodul beim Abstieg und bei der Landung Mondstaub aufwirbelte und einen hellen Fleck um sich herum erzeugte.

Mithilfe hochauflösender panchromatischer Bilder der Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) des Chandrayaan-2-Orbiters verglichen die Wissenschaftler die Bilder, die vor und nach der Landung aufgenommen wurden. Sie charakterisierten den Ejekta-Halo als einen unregelmäßigen hellen Fleck, der den Lander umgibt.

Die Studie schätzt, dass etwa 2.06 Tonnen Mond-Epi-Regolith (Oberflächenmaterial) auf einer Fläche von 108.4 m² rund um den Landeplatz ausgeworfen und verschoben wurden. Diese erhebliche Verschiebung von Mondmaterial liefert wertvolle Einblicke in die geologischen Prozesse und die Zusammensetzung der Mondoberfläche.

Die erfolgreiche sanfte Landung von Chandrayaan-3 auf der Mondoberfläche war für Indien ein historischer Erfolg. Damit war Indien das vierte Land, das eine Raumsonde auf dem Mond landete, und das erste Land, das in der Polarregion landete. Seit der Landung haben der Vikram-Lander und der Pragyan Rover verschiedene In-situ-Messungen durchgeführt, die das Vorhandensein von Schwefel in der Region bestätigten und kleinere Elemente entdeckten.

Obwohl nach einem Mondtag in den Schlafmodus gewechselt wurde, waren die Versuche, den Lander und den Rover aufzuwecken, bisher erfolglos. Die während ihrer Betriebszeit gesammelten Daten und Erkenntnisse liefern jedoch weiterhin wertvolle Einblicke in unseren nächsten himmlischen Nachbarn.

FAQ:

F: Was ist ein Ejekta-Heiligenschein?

A: Ein Ejekta-Halo ist ein Phänomen, das während einer Mondlandung auftritt, wenn Mondstaub aufgewirbelt wird und ein heller Fleck um den Landeplatz herum entsteht.

F: Wie viel Mondmaterial wurde während der Landung von Chandrayaan-3 ausgestoßen?

A: Die Studie schätzt, dass rund 2.06 Tonnen Mondoberflächenmaterial auf einer Fläche von 108.4 m² rund um den Landeplatz ausgeworfen und verschoben wurden.

F: Welche Messungen wurden von Vikram und Pragyan Rover durchgeführt?

A: Einige der durchgeführten Messungen umfassen die Bestätigung des Vorhandenseins von Schwefel in der Region und den Nachweis des Vorhandenseins kleinerer Elemente auf der Mondoberfläche.

Quellen:

– Zeitschrift der Indian Society of Remote Sensing: [URL]

– ISRO: [URL]