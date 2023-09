Indische Weltraumforschungsorganisation erwartet Sonnenaufgang zur Kommunikation mit Chandrayaan-3

Die indische Weltraumforschungsorganisation (Isro) erwartet mit Spannung den Sonnenaufgang über dem Mondsüdpol, da dieser es ihnen ermöglichen wird, mit dem Vikram-Lander und dem Pragyan-Rover ihrer Chandrayaan-3-Mission zu kommunizieren. Das Mondduo befand sich aufgrund der Mondnacht in den letzten 15 Tagen im Schlafmodus, aber mit der Ankunft des Sonnenlichts am Shiv Shakti-Punkt werden sich ihre Betriebsbedingungen voraussichtlich verbessern.

Isro-Beamte haben erklärt, dass sie hoffen, die Kommunikation mit dem Lander und dem Rover wiederherstellen zu können, nachdem am Landeplatz der Sonnenaufgang eingetreten ist. Dies ist ein entscheidender Moment für die Mission, da die von der Sonne bereitgestellte Wärme sowohl für den Betrieb des Landers als auch des Rovers notwendig ist.

Die Chandrayaan-3-Mission startete am 14. Juli 2023 und hat bereits bedeutende Meilensteine ​​erreicht. Damit war Indien das vierte Land, dem eine erfolgreiche Mondlandung gelang, und das erste Land, dem dies in der Nähe des Mondsüdpols gelang. Das Hauptziel der Mission besteht darin, diese wissenschaftlich interessante Region zu erkunden, in der vermutlich erhebliche Mengen an gefrorenem Wasser enthalten sind.

Der Vikram-Lander und der Pragyan-Rover haben seit ihrer Landung am 23. August verschiedene Experimente durchgeführt. Sie haben die Elektronendichten in der Ionosphäre des Mondes gemessen und Temperaturmessungen an der Mondoberfläche durchgeführt. Der Rover hat sogar das erste Bild des Landers auf der Mondoberfläche aufgenommen.

In der Mondnacht wurde der Betrieb jedoch eingestellt, da die solarbetriebenen Batterien der Fahrzeuge nicht stark genug waren, um ihre Systeme ohne Sonnenlicht am Laufen zu halten. Isro ist zuversichtlich, dass die Mission mit Beginn des Sonnenaufgangs ihre bahnbrechende Erkundung fortsetzen könnte, sofern die Elektronik die eiskalte Nacht überstanden hat.

Wenn es Isro gelingt, die Kommunikation mit Vikram und Pragyan wiederherzustellen, wäre das eine bemerkenswerte Leistung und würde ihre Widerstandsfähigkeit und technologische Leistungsfähigkeit auf dem Gebiet der Weltraumforschung unter Beweis stellen. Der Sonnenaufgang am Shiv Shakti-Punkt könnte den Beginn eines neuen Kapitels der Monderkundung markieren.

