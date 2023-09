Chandrayaan-3: Erwartungen und mögliche Erkenntnisse von Vikram Lander und Pragyan Rover

By

Während die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) auf das Erwachen des Vikram-Landers und des Pragyan-Rover von Chandrayaan-3 wartet, werden wichtige Erkenntnisse erwartet, sobald sie mit der Untersuchung der gesammelten Daten beginnen. Diese Erkenntnisse haben das Potenzial, wertvolle Erkenntnisse über den Mondboden zu liefern, die künftigen Missionen zum Mond zugute kommen können, einschließlich solcher, bei denen es um die Erforschung durch Menschen geht.

Der Vikram-Lander und der Pragyan-Rover wurden von ISRO in den Schlafmodus versetzt und werden voraussichtlich am 22. September aufwachen. Der Vorsitzende von ISRO, S Somnath, erwähnte, dass endgültige Bewertungen des Verhaltens der Systeme erst nach dem Aufwachen vorgenommen werden können. Obwohl eine beträchtliche Menge an Daten gesammelt wurde, kann die Analyse und Interpretation der Ergebnisse mehrere Monate oder sogar ein paar Jahre dauern.

Anil Bharadwaj, Direktor des Physical Research Laboratory (PRL), erklärte, dass der Schwerpunkt derzeit auf der Untersuchung verschiedener Parameter wie Oberflächenmerkmale, Temperatur, Elementzusammensetzung, seismische Aktivität und Oberbodenbedingungen liege. Die Beobachtungen der Instrumente haben das Potenzial, neue Erkenntnisse über den Mondboden zu liefern. Die auf den von den Instrumenten aufgenommenen Bildern sichtbaren Bewegungspfade des Rovers deuten auf lockeren Boden mit etwa einen Zentimeter tiefen Rillen und auf in der Oberfläche versinkende Landebeine hin. Je tiefer die Mission in den Mondboden vordringt, desto kompakter wird er voraussichtlich.

Chandrayaan-3, ISROs dritte Mondmission, wurde am 14. Juli vom Satish Dhawan Space Center in Sriharikota gestartet. Ziel der Mission ist die Entwicklung und Demonstration neuer Technologien, die für interplanetare Missionen erforderlich sind. Das ursprüngliche Landermodul (LM), das Antriebsmodul (PM) und der Rover sind mit fortschrittlichen Instrumenten ausgestattet, um Daten über die Oberfläche und Umgebung des Mondes zu sammeln.

Insgesamt haben die von Vikram und Pragyan gesammelten Daten das Potenzial, zu wissenschaftlichen Fortschritten beizutragen und Türen für die weitere Erforschung nicht nur des Mondes, sondern auch für zukünftige bemannte Weltraummissionen zu öffnen.

Quellen:

– Times of India (TOI) – www.timesofindia.indiatimes.com

– Physikalisches Forschungslabor – www.prl.res.in