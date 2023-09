Wissenschaftliches Instrument am Chandrayaan-3-Modul sendet ausreichend Daten für zukünftige Exoplaneten-Studien

By

Das wissenschaftliche Instrument des Chandrayaan-3-Antriebsmoduls namens Spectro-polarimetry of HAbitable Planet Earth (SHAPE) umkreist seit 52 Tagen erfolgreich den Mond und hat bereits genügend Daten für seine beabsichtigten Ziele geliefert. SHAPE soll bewohnbare planetenähnliche Merkmale der Erde während ihrer Umlaufbahn um den Mond untersuchen. Die gesammelten Daten werden von der Indian Space Research Organization (ISRO) für die zukünftige Untersuchung von Exoplaneten verwendet.

Das Instrument ist nur zu bestimmten Zeiten betriebsbereit, wenn die Sicht von der Erde aus gut ist. In diesen Zeiträumen werden kontinuierlich Daten erfasst, die zeitinvariant sind, d. h. die erfassten Merkmale bleiben konstant und ändern sich im Laufe der Zeit nicht. Obwohl die Datenanalyse voraussichtlich mehrere Monate dauern wird, wurden bisher genügend Informationen gesammelt, um die Ziele der Nutzlast zu erreichen.

Exoplaneten sind zu einem wichtigen Schwerpunkt für Astrophysiker geworden, da sie potenziell Leben beherbergen könnten. Bisher wurden über 5,000 Exoplaneten entdeckt und Tausende weitere warten auf weitere Bestätigung. Die ersten Exoplaneten wurden erst in den 1990er Jahren entdeckt und stellten einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis von Planetensystemen dar, die über unser eigenes hinausgehen.

Das Chandrayaan-3-Antriebsmodul war in erster Linie für den Transport der Landemodule Vikram und Pragyan zum Mond gedacht, aber SHAPE wurde hinzugefügt, um sein Potenzial zu maximieren. Das Ziel von SHAPE besteht darin, zukünftige Entdeckungen kleinerer Exoplaneten zu ermöglichen, die möglicherweise bewohnbar sind oder Leben ermöglichen könnten.

Während ursprünglich mit einer Lebensdauer des Moduls von etwa sechs Monaten gerechnet wurde, verfügt es immer noch über eine beträchtliche Menge an Treibstoff, was seine Betriebslebensdauer schätzungsweise um einige Jahre verlängern wird. Nachdem sich das Antriebsmodul vom Landemodul getrennt hatte, verfügte es über mehr als 150 kg ungenutzten Treibstoff. Obwohl in den letzten 50 Tagen ein Teil dieses Treibstoffs verbraucht wurde, reicht es immer noch aus, um den Mond weiter zu umkreisen.

Quellen: TOI, NASA

Definitionen:

– Spektropolarimetrie des bewohnbaren Planeten Erde (SHAPE): das wissenschaftliche Instrument des Chandrayaan-3-Moduls zur Untersuchung bewohnbarer planetenähnlicher Merkmale der Erde während ihrer Umlaufbahn um den Mond.

– Exoplanet: ein Planet, der einen Stern außerhalb des Sonnensystems umkreist.