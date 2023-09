Isro wartet auf Antwort von Chandrayaan-3 Lander und Rover auf dem Mond

By

Die indische Weltraumforschungsorganisation (Isro) wartet drei Tage nach Sonnenaufgang auf dem Mond immer noch auf eine Antwort vom Lander (Vikram) und Rover (Pragyan) der Chandrayaan-3-Mission. Isro-Vorsitzender S Somanath erklärte, dass es bisher kein Signal gegeben habe, es aber immer noch Hoffnung gebe, dass die Systeme in Zukunft aufwachen könnten. Während des Mondtages, der 14 Erdentage dauert, gibt es kontinuierlich Sonnenlicht, was zu einem Temperaturanstieg führt. Dieser Temperaturanstieg kann die Systeme des Landers und des Rovers erwärmen und ihnen die Chance geben, auch am 14. Tag aufzuwachen.

Wenn die Systeme tatsächlich aufwachen, ergeben sich mehrere Vorteile. Einer der Hauptvorteile wäre die Möglichkeit, In-situ-Experimente zu wiederholen. Experimentelle Daten, die an verschiedenen Orten auf der Mondoberfläche gesammelt wurden, würden eine bessere Darstellung des Geländes und seiner Eigenschaften ermöglichen. Darüber hinaus würden andere Instrumente, wie etwa das Radio Anatomy of Moon Bound Hypersensitive Ionosphere and Atmosphere, von der Untersuchung des Mondes von verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten aus profitieren.

Auch wenn Lander und Rover nicht aufwachen, kann die Chandrayaan-3-Mission dennoch als erfolgreich gewertet werden. Es erreichte seine Missionsziele, eine sichere und sanfte Landung, Rover-Mobilität und die Durchführung wissenschaftlicher Experimente vor Ort zu demonstrieren. Die bereits von den Wachsystemen gesammelten Daten werden wertvolle Informationen liefern.

Isro-Wissenschaftler glauben, dass ein zweites Inning für Vikram und Pragyan ein Bonus für die Mission wäre, aber die Hauptziele wurden bereits erreicht. Die äquatoriale Region des Mondes wurde ausführlich untersucht, und die Gewinnung von Daten von mehreren Standorten würde unser Verständnis der Mondoberfläche bereichern.

Quellen:

– Sonnenaufgang auf dem Mond, Isro hat nichts vom Chandrayaan-3-Lander (Vikram) und Rover (Pragyan) gehört – Times of India