Das Ende von Chandrayaan-3s Mondlander und Rover

Laut dem Weltraumwissenschaftler AS Kiran Kumar ist Indiens dritte Mondmission, Chandrayaan-3, möglicherweise zu Ende gegangen, da es keine Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Mondlanders und Rovers gibt. Versuche, eine Kommunikation mit dem Vikram-Lander und dem Pragyan-Rover herzustellen, waren erfolglos, was ein mögliches Ende der Mission signalisiert.

Chandrayaan-3 schrieb am 23. August Geschichte, als Indien als viertes Land eine sanfte Landung in der Nähe des Mondsüdpols gelang. Lander und Rover wurden am 4. bzw. 2. September vor Monduntergang in den Schlafmodus versetzt, in der Hoffnung, beim nächsten Sonnenaufgang am 22. September aufzuwachen. Bisher wurden jedoch keine Signale von ihnen empfangen.

Die Missionsziele von Chandrayaan-3 wurden bereits erreicht, einschließlich der Demonstration einer sicheren und sanften Landung auf der Mondoberfläche und der Durchführung wissenschaftlicher Experimente vor Ort. Der Lander und der Rover waren eine Mondtagesperiode lang im Einsatz, was etwa 14 Erdentagen entspricht.

Während die Wiederbelebung des Landers und des Rovers ein Bonus gewesen wäre, hat die Mission bereits wertvolle Daten über den Südpol des Mondes geliefert. Diese Informationen werden künftigen Missionen in Bezug auf Wissen und Planungsaktivitäten in der Region zugute kommen.

Nach dem Erfolg von Chandrayaan-3 wird es möglicherweise zukünftige Missionen geben, einschließlich einer Mission zur Probenrückgabe. Der Zeitrahmen für ein solches Vorhaben ist jedoch ungewiss und hängt von der Gesamtplanung und der Ressourcenverfügbarkeit ab.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mission zwar keine Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Chandrayaan-3-Landers und -Rovers hat, jedoch bedeutende Erfolge erzielt und den Weg für die künftige Monderkundung durch Indien geebnet hat.

Quelle: ABP Live