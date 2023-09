Indiens Chandrayaan-3-Mission: Erreichen des Südpols des Mondes

By

Indien hat kürzlich einen bedeutenden Meilenstein bei seinen Weltraumforschungsbemühungen erreicht und ist das erste Land, das den Südpol des Mondes erreicht hat. Das Landermodul der Chandrayaan-3-Mission gelang eine sanfte Landung auf dem Mondboden und war damit nach den USA, China und Russland das vierte Land, dem eine solche Leistung gelang.

Die Chandrayaan-3-Mission bestand aus einem Raumschiff mit Antriebs-, Lander- und Rovermodulen. Das Landermodul führte eine sanfte Landung auf dem Mond durch und ebnete damit den Weg für das Ausrollen des sechsrädrigen Rovers, um auf der Mondoberfläche für einen Zeitraum, der 14 Erdentagen entspricht, Experimente durchzuführen.

Während seiner Erkundung entdeckte der Rover das Vorhandensein von Sauerstoff, Aluminium, Schwefel und anderen Elementen in der Nähe des Mondsüdpols. Diese Entdeckung ist von großem wissenschaftlichem Wert und wirft Licht auf die Zusammensetzung unseres himmlischen Nachbarn.

Ouyang Ziyuan, der Chefwissenschaftler von Chinas erster Mondmission, hat jedoch Behauptungen aufgestellt und den Ort der Landung der Chandrayaan-3-Mission in Frage gestellt. Ziyuan argumentiert, dass das Landermodul nicht auf dem Südpol des Mondes gelandet sei, sondern 619 Kilometer von dieser vorgesehenen Region entfernt gelandet sei.

Ziyuans Argumentation basiert auf seiner Interpretation des Südpols des Mondes, den er aufgrund der Neigung des Planeten von nur 1.5 Grad als kleiner ansieht. Seine Berechnungen legen nahe, dass der Südpol zwischen 88.5 und 90 Grad liegt, während die NASA 80 bis 90 Grad als Südpol des Mondes angibt.

Entgegen Ziyuans Behauptungen gab die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) bekannt, dass das Landermodul auf etwa dem 69. Breitengrad gelandet sei. Dieser Erfolg ist von Bedeutung, da es keiner anderen Nation gelungen ist, einen so südlichen Punkt auf dem Mond zu erreichen.

Der Südpol des Mondes zeichnet sich durch extrem niedrige Temperaturen aus, die im Durchschnitt bei etwa -13 Grad Celsius liegen. Dauerhaft schattige Gebiete rund um den Südpol enthalten Wassereis und die Region ist mit zahlreichen Kratern übersät.

Derzeit laufen Anstrengungen, eine Kommunikation mit dem Lander- und Rovermodul der Chandrayaan-3-Mission herzustellen, da diese am Ende des Mondtages am 22. September in den Schlafmodus gegangen sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die indische Mission Chandrayaan-3 Geschichte geschrieben hat, indem sie den Südpol des Mondes erreicht hat und sich damit einer exklusiven Gruppe von Nationen anschließt, denen eine sanfte Landung auf unserem himmlischen Nachbarn gelungen ist. Trotz Kontroversen über den genauen Ort der Landung ebnen die Erfolge und wissenschaftlichen Entdeckungen der Mission den Weg für die weitere Erforschung und das Verständnis des Südpols des Mondes.

Quellen:

– [Quelle 1]

– [Quelle 2]