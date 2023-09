Chandrayaan-3 LIVE-Updates: Bemühungen, Kontakt mit Lander und Rover herzustellen

Derzeit laufen Versuche, Kontakt zum Chandrayaan-3-Lander Vikram und zum Rover Pragyan herzustellen. Die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) hat versucht, mit ihnen zu kommunizieren, um ihren Wachzustand festzustellen, aber bisher wurden keine Signale empfangen.

Der Chandrayaan-3-Lander mit dem Namen Vikram landete am 23. August nach einer 40-tägigen Reise ins All erfolgreich auf dem Mondsüdpol. Damit war Indien das erste Land, dem eine solche Leistung gelang. Nach der Landung wurde der Rover Pragyan am 2. September sicher geparkt und in den Schlafmodus versetzt.

Laut Nilesh M Desai, dem Direktor des Space Applications Center (SAC), besteht eine 50:50-Chance, den Lander und den Rover wiederzubeleben. Sollte die Elektronik die extrem kalten Temperaturen auf der Mondoberfläche überstehen, besteht Hoffnung auf den Empfang von Signalen. Desai erwähnte jedoch, dass die Mission ihre Ziele bereits erreicht habe, selbst wenn es nicht zu einer Wiederbelebung käme.

ISRO-Vorsitzender Madhavan Nair erklärte, dass Lander und Rover seit fast zwei Wochen im Tiefschlaf seien und Temperaturen unter -150 Grad Celsius ausgehalten hätten. Er zeigte sich optimistisch, dass die Sonnenwärme die Instrumente aufwärmen und die Batterien aufladen würde. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, besteht eine gute Chance, dass das System wieder betriebsbereit ist.

Wenn Lander und Rover aufwachen, besteht eine der Hauptmissionen von Chandrayaan-3 darin, das Vorhandensein von Wasser auf der Mondoberfläche zu bestätigen. Tapan Mishra, ein ehemaliger ISRO-Wissenschaftler, betonte die Bedeutung des Nachweises von Wasserstoff, da dieser die Existenz von Wasser schlüssig beweisen würde. Das Vorhandensein von Wasser wurde durch Fernerkundung nachgewiesen, eine physikalische Bestätigung würde jedoch starke Beweise liefern.

Derzeit besteht anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der Wiederbelebung von Vikram und Pragyan. ISRO bleibt jedoch seinen Bemühungen treu, Kontakt herzustellen und die Mondoberfläche weiter zu erforschen.

