ISRO will Kontakt mit Vikram Lander und Pragyan Rover von Chandrayaan-3 herstellen

Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) wartet sehnsüchtig darauf, Kontakt mit dem Vikram-Lander und dem Pragyan-Rover der Chandrayaan-3-Mission aufzunehmen. Trotz des aktuellen Kommunikationsausfalls hoffen die Wissenschaftler weiterhin, dass der Kontakt mit fortschreitendem Mondtag und steigenden Oberflächentemperaturen wiederhergestellt wird.

S Somnath, der ISRO-Chef, hat zugegeben, dass es schwierig ist, genau vorherzusagen, wann die Kommunikation mit der Ausrüstung erfolgen wird. Obwohl versucht wurde, den Lander und Rover zu erreichen, wurden bisher keine Signale empfangen. ISRO hat jedoch seine Zusage bekräftigt, sich weiterhin um die Kontaktaufnahme zu bemühen.

Wissenschaftler sind hinsichtlich der Aussichten auf eine Wiederbelebung optimistisch, da der Mondtag voraussichtlich höhere Temperaturen mit sich bringen wird, was die Einsatzfähigkeit des Landers und des Rovers verbessern könnte. Obwohl der Vikram-Lander nicht den gleichen Tests wie der Rover unterzogen wurde, um extrem kalten Temperaturen standzuhalten, legt das ähnliche Design von Pragyan und Vikram nahe, dass die erfolgreichen Tests für Pragyan auch für Vikram gelten sollten.

Vor dem Eintritt in den Schlafmodus waren die Instrumente von Chandrayaan-3 vollständig aufgeladen und so positioniert, dass sie Licht einfangen konnten, sobald der Mondtag begann. Darüber hinaus wurde der Empfänger im Standby-Modus gehalten, sodass die Instrumente möglicherweise wiederbelebt werden konnten und die Untersuchungen weitere 14 Tage lang fortgesetzt werden konnten.

In der Zwischenzeit konzentriert sich ISRO bereits auf zukünftige Missionen, die darauf abzielen, Daten zurück zur Erde zu bringen. Der erfolgreiche Sprung des Vikram-Landers am 3. September war ein bedeutender Schritt in diese Richtung. ISRO-Beamte haben erklärt, dass auf der Grundlage von auf dem Mond durchgeführten Experimenten Programme zur Rückführung von Proben zur Erde entwickelt werden. Obwohl es hierfür noch keinen genauen Zeitplan gibt, arbeitet die Raumfahrtbehörde aktiv an der Verfeinerung ihrer Systeme, um einen erfolgreichen Rückflug in der Zukunft zu ermöglichen.

Quellen:

– Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO)