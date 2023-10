Chandrayaan-3-Mission zum Südpol des Mondes wacht nicht wieder auf

Die Chandrayaan-3-Mission, deren Ziel es war, den Südpol des Mondes zu erforschen, hat einen weiteren Rückschlag erlitten. Der Vikram-Lander und der Pragyan-Rover, Teil der Chandrayaan-3-Mission, wachten während des Mondtages, der 14 Erdentagen entspricht, nicht auf. Die Mission war am 23. August erfolgreich in der Nähe des Südpols des Mondes gelandet.

Nachdem das Sonnenlicht am 30. September begann, von der Mondoberfläche zurückzutreten, hatte die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) gehofft, den Lander und den Rover mit der Ankunft einer neuen Morgendämmerung wieder zum Leben zu erwecken. Der Rover Pragyan wurde am 2. September und der Lander am 4. September in den Schlafmodus versetzt, wobei die Batterien vollständig geladen waren und der Empfänger eingeschaltet blieb. Die Sonnenkollektoren waren so ausgerichtet, dass sie beim nächsten Sonnenaufgang, der am 22. September erwartet wird, Sonnenlicht empfangen. Trotz mehrerer Versuche blieben Rover und Lander jedoch inaktiv.

ISRO-Vorsitzender S Somnath erklärte, dass die Raumfahrtbehörde bis zum letzten Tag auf der Erde warten werde, bis Lander und Rover aufwachen, in der Hoffnung, die Gelegenheit zu haben, einige Experimente auf der Mondoberfläche zu wiederholen. Der Vikram-Lander und der Pragyan-Rover reagierten jedoch nicht.

Es wird spekuliert, dass die extremen Temperaturen auf dem Mond die Batterien des Rovers Pragyan beeinträchtigt haben könnten. An den Polen des Mondes können Temperaturen von bis zu -253 Grad Celsius herrschen. Darüber hinaus machte das Fehlen von Sonnenlicht die Sonnenkollektoren unbrauchbar. Im Gegensatz zu anderen Mondmissionen waren Rover und Lander nicht mit Heizgeräten ausgestattet.

Obwohl ISRO noch nicht alle Hoffnung aufgegeben hat, sind die Chancen, Chandrayaan-3 wiederzubeleben, gering. Wenn das Duo Pragyan und Vikram nicht aufwacht, werden sie als Indiens Mondbotschafter auf dem Mond bleiben. Sie waren nicht dafür konzipiert, zur Erde zurückzukehren.

Quellen: The Times of India, Space.com