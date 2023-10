Chandrayaan 3: Indiens Mondmission geht zu Ende

Indien schrieb am 23. August Geschichte, indem es als erstes Land erfolgreich in der Nähe des Mondsüdpols landete. Wochen nachdem die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) jedoch versucht hatte, eine Kommunikation mit dem Vikram-Lander und dem Pragyan-Rover der Chandrayaan-3-Mission herzustellen, deutete der frühere ISRO-Vorsitzende AS Kiran an, dass es möglicherweise keine Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Mission gebe.

Die Bemühungen, eine Kommunikation mit dem Lander und dem Rover herzustellen, begannen am 22. September, aber bisher wurden keine Signale empfangen. Kiran erklärte, wenn es eine Chance gegeben hätte, die Mission wiederzubeleben, hätte dies inzwischen geschehen müssen. Er brachte zum Ausdruck, dass der Erfolg von Chandrayaan 3 künftigen Missionen in Bezug auf Wissen und Planungsaktivitäten in der Region großen Nutzen bringen würde.

Obwohl für Chandrayaan 3 möglicherweise keine Hoffnung besteht, erwähnte Kiran die Möglichkeit, dass ISRO in Zukunft eine Probenrückführungsmission zum Mond durchführen könnte. Einen konkreten Zeitrahmen für ein solches Unterfangen nannte er jedoch nicht. Er erklärte, dass die Durchführbarkeit einer Probenrückgabemission von der Planung und der Verfügbarkeit der Ressourcen abhänge.

Am 23. August erreichte Indien mit der erfolgreichen Landung in der Nähe des Mondsüdpols einen bedeutenden Meilenstein. Damit war Indien nach den USA, der ehemaligen Sowjetunion und China das vierte Land der Welt, dem eine sanfte Landung auf der Mondoberfläche gelang. Die Mission lieferte wertvolle In-situ-Daten aus einem Gebiet, in dem sich noch kein anderes Land zuvor aufgehalten hatte. Trotz des möglichen Endes von Chandrayaan 3 hat Indiens Mondmission den Grundstein für zukünftige Weltraumforschungsbemühungen gelegt.

