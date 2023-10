Erkundung der Mondpolarregionen: Die Chandrayaan-4-Mission

Während Indien seine beeindruckende Serie erfolgreicher Weltraummissionen fortsetzt, haben die indische Weltraumforschungsorganisation (Isro) und die japanische Luft- und Raumfahrtforschungsbehörde (JAXA) ihre Aufmerksamkeit auf das nächste große Monderkundungsvorhaben gerichtet. Aufbauend auf den Erfolgen von Chandrayaan-3 steht der Start der kommenden Lunar Polar Exploration Mission (Lupex), auch bekannt als Chandrayaan-4, mit neuen Zielen, einer längeren Dauer und verbesserten wissenschaftlichen Instrumenten bevor.

Das Hauptziel der Chandrayaan-4-Mission besteht darin, den Mondsüdpol zu erkunden und das Vorhandensein und die Qualität von Wasser in dieser Region zu untersuchen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Chandrayaan-3, der keinen Orbiter hatte und die SHAPE-Nutzlast zur Untersuchung der spektropolarimetrischen Signaturen der Erde trug, wird Chandrayaan-4 über einen schweren Rover verfügen, der die Mondoberfläche überqueren wird. Ziel dieser Mission ist es, die Wassermenge zu bestimmen, die lokal vom Mond bezogen werden kann, um möglicherweise nachhaltige menschliche Aktivitäten in der Zukunft zu ermöglichen.

Insbesondere das Lupex-Projekt stellt eine globale Zusammenarbeit dar. Während Isro die Chandrayaan-3-Mission unabhängig leitete, hat es dieses Mal seine Zusammenarbeit ausgeweitet. Japans JAXA steuert den Mondrover und die Trägerrakete bei, während Isro für den Lander verantwortlich ist. Darüber hinaus wird der Rover mit Beobachtungsinstrumenten der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ausgestattet. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, wichtige Daten über die Verfügbarkeit von Wasser, Sauerstoff und anderen wichtigen Ressourcen zu sammeln, die für die Berechnung der Logistik zukünftiger Mondmissionen erforderlich sind.

Die Chandrayaan-4-Mission steht im Einklang mit dem wachsenden weltweiten Interesse an der Erforschung des Mondes und der möglichen Existenz von Wasser in den Polarregionen des Mondes. Sollte Wasser in diesen Gebieten gefunden werden, könnte es als wertvolle Energiequelle für zukünftige menschliche Unternehmungen auf dem Mond dienen. Der Start des Projekts ist für 2025 geplant. Das Team strebt eine Landung in der Südpolregion des Mondes an, von der angenommen wird, dass sie ein hohes Wasserpotenzial aufweist. Dennoch stellt die Identifizierung eines geeigneten Landeplatzes mit ausreichenden Beleuchtungs- und Kommunikationsbedingungen eine große Herausforderung dar.

Mit vielfältiger internationaler Zusammenarbeit und einem starken Fokus auf die Aufdeckung der Geheimnisse der Mondpolarregionen ist die Mission Chandrayaan-4 vielversprechend, um unser Verständnis des Mondes zu verbessern und den Weg für die zukünftige Monderkundung zu ebnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist die Chandrayaan-4-Mission?

Die Chandrayaan-4-Mission, auch bekannt als Lupex, ist ein bevorstehendes Monderkundungsprojekt unter der Leitung der Indian Space Research Organization (ISRO) in Zusammenarbeit mit der Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA). Sein Hauptziel besteht darin, das Vorhandensein und die Menge von Wasser in der Mondsüdpolregion zu untersuchen.

Wie unterscheidet sich Chandrayaan-4 von Chandrayaan-3?

Chandrayaan-4 stellt eine bedeutende Weiterentwicklung von Chandrayaan-3 dar. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger wird Chandrayaan-4 über einen Orbiter und einen schweren Rover verfügen, um die Mondoberfläche zu überqueren. Der Schwerpunkt der Mission liegt in erster Linie darauf, zu bestimmen, wie viel Wasser zukünftige Kolonisten möglicherweise von der Erde mitbringen müssen und wie viel lokal vom Mond bezogen werden kann.

Welche Bedeutung hat Wasser auf dem Mond?

Das Vorhandensein von Wasser auf dem Mond ist von enormer Bedeutung für zukünftige menschliche Aktivitäten im Weltraum. Wenn Wasser in den Polarregionen des Mondes identifiziert werden kann, kann es möglicherweise als lebenswichtige Ressource für die Erhaltung des Lebens, die Bereitstellung von Trinkwasser und sogar als Energiequelle dienen.

Welche Organisationen sind am Lupex-Projekt beteiligt?

Das Lupex-Projekt ist eine Gemeinschaftsinitiative zwischen Isro, JAXA, NASA und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Isro und JAXA sind für den Lander und den Mondrover verantwortlich, während NASA und ESA Beobachtungsinstrumente beisteuern, um die wissenschaftlichen Fähigkeiten der Mission zu verbessern.

Wann soll die Chandrayaan-4-Mission starten?

Der Start der Chandrayaan-4-Mission ist derzeit für 2025 geplant. Das Team plant, in der Südpolregion des Mondes zu landen, wo das Potenzial für das Vorhandensein von Wasser hoch ist. Allerdings stellt es eine große Herausforderung dar, einen idealen Landeplatz mit optimalen Beleuchtungs- und Kommunikationsbedingungen zu finden.