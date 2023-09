Neue Simulationstechnologie sagt die Existenz massiver verschmelzender Schwarzer Löcher in milchstraßenähnlichen Galaxien voraus

Wissenschaftler haben durch den Einsatz hochentwickelter Simulationstechnologie erhebliche Fortschritte beim Verständnis der rätselhaften Natur von Schwarzen Löchern erzielt. Forscher der Universität Genf (UNIGE), der Northwestern University und der University of Florida (UF) haben die Existenz massiver, verschmelzender Schwarzloch-Doppelsterne in milchstraßenähnlichen Galaxien vorhergesagt und damit frühere Theorien in Frage gestellt. Diese Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht.

Schwarze Löcher sind Himmelsobjekte mit einer starken Gravitationskraft, der selbst Licht nicht entkommen kann. Der bahnbrechende Nachweis von Gravitationswellen im Jahr 2015, verursacht durch die Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher, lieferte neue Einblicke in das Universum. Mithilfe des POSYDON-Codes konnten Wissenschaftler Doppelsternpopulationen simulieren und Vorhersagen über die Existenz verschmelzender massereicher Schwarzer Löcher treffen.

Schwarze Löcher mit stellarer Masse entstehen durch den Kollaps von Sternen und haben ein so starkes Gravitationsfeld, dass weder Materie noch Strahlung ihnen entkommen kann. Die Entdeckung von Gravitationswellen im Jahr 2015 war ein bedeutender Meilenstein in der Astrophysik, da sie die Existenz verschmelzender Schwarzer Löcher mit einer Masse von etwa dem 30-fachen der Sonnenmasse bestätigte.

Die Mechanismen, die für die Entstehung dieser Schwarzen Löcher verantwortlich sind, werden unter Astrophysikern immer noch diskutiert. Einige Theorien gehen davon aus, dass sie das Ergebnis der Entwicklung zweier Sterne innerhalb eines Doppelsternsystems sind, während andere vermuten, dass sie entstehen, wenn Schwarze Löcher in dicht besiedelten Sternhaufen kollidieren. Die POSYDON-Kollaboration hat wichtige Fortschritte bei der Simulation von Doppelsternpopulationen gemacht und die Lücke zwischen Theorie und Beobachtung geschlossen.

Der von den UNIGE-, Northwestern- und UF-Teams entwickelte POSYDON-Code hat die Einschränkungen früherer Modelle überwunden, indem er detaillierte Simulationen verwendet, um die Entwicklung binärer Systeme vorherzusagen. Diese Open-Source-Software liefert genauere Vorhersagen, indem sie die komplizierte Physik einzelner und binärer Sterne berücksichtigt. Es hat Wissenschaftlern ermöglicht, zig Millionen Doppelsternsysteme zu simulieren und die statistischen Eigenschaften der resultierenden Gravitationswellenquellenpopulation abzuschätzen.

Die Ergebnisse dieser Forschung haben erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis von Schwarzen Löchern und ihren Ursprüngen. Indem wir unser Wissen über diese Himmelsobjekte erweitern, können wir weitere Einblicke in die Geheimnisse des Universums gewinnen.

Quellen:

– Universität Genf (UNIGE)

- Northwestern University

– Universität von Florida (UF)

– Naturastronomie