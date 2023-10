Neue Erkenntnisse stellen traditionelle Geschlechterrollen von Jägern und Sammlern in Frage

Aktuelle Forschungen der Anthropologieprofessorin Sarah Lacy von der University of Delaware stellen den langjährigen Glauben in Frage, dass Männer in prähistorischen Zeiten Jäger und Frauen Sammler waren. Lacy und ihre Kollegin Cara Ocobock von der University of Notre Dame überprüften archäologische Beweise und Literatur aus der Altsteinzeit und fanden wenig Unterstützung für die Vorstellung, dass jedem Geschlecht speziell Rollen zugewiesen wurden. Sie entdeckten auch, dass Frauen körperlich in der Lage waren, zu jagen, und dass es Beispiele für die Gleichstellung beider Geschlechter in den Bereichen antike Werkzeuge, Ernährung, Kunst, Bestattungen und Anatomie gab.

Die Forschungen von Lacy und Ocobock widersprechen direkt der Theorie von „Man the Hunter“, die erstmals 1968 von den Anthropologen Richard B. Lee und Irven DeVore populär gemacht wurde. Die Theorie legt nahe, dass die Jagd eine entscheidende Rolle in der menschlichen Evolution spielte und dass alle Jäger männlich waren. Lacy führt die breite Akzeptanz dieser Theorie auf eine geschlechtsspezifische Voreingenommenheit zurück und hofft, dass ihre Ergebnisse zum Standardansatz für zukünftige Forschungen werden.

Das Forschungsteam untersuchte auch die anatomischen und physiologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, um festzustellen, ob diese Faktoren Frauen von der Jagd abhielten. Sie fanden heraus, dass Männer bei Aktivitäten, die Geschwindigkeit und Kraft erfordern, im Vorteil waren, Frauen jedoch bei Aktivitäten, die Ausdauer erfordern. Beide Arten von Aktivitäten waren in der Antike für die Jagd unerlässlich. Das Team betonte auch die Rolle von Östrogen, das bei Frauen eine größere Rolle spielt, bei der Verleihung dieses Vorteils.

Diese neue Forschung stellt lang gehegte Überzeugungen über Geschlechterrollen in prähistorischen Gesellschaften in Frage und betont die Notwendigkeit einer weiteren Erforschung des Lebens der frühen Menschen, insbesondere der Frauen. Lacy glaubt, dass die Idee von Flexibilität und gemeinsamer Arbeit in kleinen Gemeinschaften die Standardannahme bei der Untersuchung prähistorischer Gesellschaften sein sollte.

