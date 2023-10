Forscher entdecken den Einfluss des Kernspins auf biologische Prozesse

Wissenschaftler der Hebräischen Universität Jerusalem haben in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen eine bahnbrechende Entdeckung über die Rolle des Kernspins in biologischen Prozessen gemacht. Dieser Befund stellt bisherige Annahmen in Frage und hat das Potenzial, Bereiche wie Biotechnologie, Quantenbiologie, Isotopentrennung und Kernspinresonanztechnologie (NMR) zu revolutionieren.

Traditionell wurde angenommen, dass der Kernspin keinen Einfluss auf biologische Aktivitäten habe. Neuere Forschungen haben jedoch gezeigt, dass sich bestimmte Isotope, beispielsweise stabile Sauerstoffisotope, aufgrund ihres Kernspins anders verhalten. Das Forscherteam konzentrierte sich insbesondere auf die Sauerstoffdynamik in chiralen Umgebungen und stellte fest, dass der Kernspin seinen Transport erheblich beeinflusst.

Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie hat weitreichende Auswirkungen. Dies könnte zu Fortschritten bei der kontrollierten Isotopentrennung führen und effizientere Prozesse ermöglichen. Darüber hinaus könnte es die NMR-Technologie revolutionieren und neue Möglichkeiten für medizinische Bildgebungs- und Diagnosetechniken bieten.

Professor Yossi Paltiel, der leitende Forscher, zeigte sich begeistert über die Bedeutung dieser Ergebnisse. Er betonte die Rolle des Kernspins in biologischen Prozessen und schlug vor, dass seine Manipulation zu bahnbrechenden Anwendungen in der Biotechnologie und Quantenbiologie führen könnte.

Die Studie untersucht außerdem den Zusammenhang zwischen Quanteneffekten und biologischen Prozessen. Die einzigartige Form chiraler Moleküle in lebenden Organismen wird durch die Quantenmechanik beeinflusst, insbesondere durch eine Eigenschaft namens Spin. Chirale Moleküle können aufgrund ihres Spins unterschiedlich mit Partikeln interagieren und so die sogenannte Chiral Induced Spin Selectivity (CISS) erzeugen.

Die Forscher führten Experimente mit Wasserpartikeln mit unterschiedlichem Spin durch und stellten fest, dass der Spin das Verhalten von Wasser in Zellen beeinflusst. Es beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der Wasser in die Zellen eindringt, und löst einzigartige Reaktionen aus, wenn chirale Moleküle vorhanden sind.

Das Verständnis und die Kontrolle des Spins könnten tiefgreifende Auswirkungen auf unser Verständnis biologischer Prozesse haben und zu neuen Fortschritten in verschiedenen Bereichen führen. Diese Entdeckung unterstreicht die Bedeutung weiterer Forschung zur Rolle des Kernspins in lebenden Organismen.

Insgesamt wirft diese Studie Licht auf den erheblichen Einfluss des Kernspins auf biologische Prozesse, insbesondere auf die Sauerstoffdynamik in chiralen Umgebungen. Es stellt lang gehegte Überzeugungen in Frage und eröffnet spannende Möglichkeiten für Fortschritte in der Biotechnologie, Quantenbiologie, Isotopentrennung und NMR-Technologie.

Referenz:

– „Kernspineffekte in biologischen Prozessen“ von Ofek Vardi, Naama Maroudas-Sklare, Yuval Kolodny, Artem Volosniev, Amijai Saragovi, Nir Galili, Stav Ferrera, Areg Ghazaryan, Nir Yuran, Hagit P. Affek, Boaz Luz, Yonaton Goldsmith, Nir Keren, Shira Yochelis, Itay Halevy, Mikhail Lemeshko und Yossi Paltiel, Proceedings of the National Academy of Sciences, DOI: 10.1073/pnas.2300828120

Quellen:

- Hebräische Universität von Jerusalem

– Institut für Geowissenschaften und Biowissenschaften auf Hebräisch

– Weizmann-Institut