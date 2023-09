Die Beziehung zwischen Darmmikroben und Skelettgesundheit

Eine neue Studie, die in Frontiers in Endocrinology veröffentlicht wurde, legt nahe, dass bestimmte Darmmikroben eine Rolle für die Gesundheit des Skeletts spielen könnten. Dieses aufstrebende Fachgebiet, das als „Osteomikrobiologie“ bezeichnet wird, zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen dem Darmmikrobiom und der Knochengesundheit zu verstehen, was möglicherweise zu Eingriffen führt, die die Knochendichte verbessern.

Die von Forschern von Hebrew SeniorLife und dem Marcus Institute for Aging Research geleitete Studie nutzte Daten aus der Framingham Third Generation Study und der Studie „Osteoporotische Frakturen bei Männern“. Durch die Analyse hochauflösender Bilder von Arm und Bein versuchten die Forscher, Faktoren zu identifizieren, die verändert werden könnten, um die Gesundheit des Skeletts zu fördern.

Die Ergebnisse zeigten, dass zwei spezifische Arten von Bakterien, Akkermansia und Clostridiales-Bakterium DTU089, mit negativen Auswirkungen auf die Knochengesundheit bei älteren Erwachsenen verbunden sind. Akkermansia wurde früher mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht, während DTU089 häufiger bei Personen mit geringerer körperlicher Aktivität und geringer Proteinaufnahme gefunden wurde. Dies ist von Bedeutung, da Proteinaufnahme und körperliche Aktivität bekanntermaßen die Gesundheit des Skeletts beeinflussen.

Die Studie zeigte auch Muster auf, die darauf hindeuten, dass bestimmte Mikroben Veränderungen der Knochengröße mit zunehmendem Alter beeinflussen könnten. Es ist jedoch immer noch unklar, ob diese Bakterienorganismen einen direkten Einfluss auf die Gesundheit des Skeletts haben. Zukünftige Studien werden erforderlich sein, um ein tieferes Verständnis der Beziehung zwischen bestimmten Bakterienarten und der Skelettintegrität zu erlangen.

Wenn dieses Wissen durch zusätzliche Forschung bestätigt wird, könnte es möglicherweise die Tür zu Interventionen öffnen, die auf das Darmmikrobiom abzielen, um die Knochengesundheit zu verbessern. Beispielsweise kann die Identifizierung von Funktionswegen, die von diesen Bakterien beeinflusst werden, Einblicke in die zugrunde liegenden Mechanismen geben, die sich auf die Gesundheit des Skeletts auswirken.

Zu dieser Retrospektive haben Mitarbeiter verschiedener Institutionen beigetragen, darunter die Harvard TH Chan School of Public Health, die Oregon Health and Sciences University, das BIDMC, das Minneapolis and Palo Alto VA Health Care System, die University of Minnesota, die University of Pittsburgh, die Stanford University und die Emory University Kohortenstudie.

Quelle:

– Okoro, PC, et al. (2023) Eine Zwei-Kohorten-Studie zum Zusammenhang zwischen der Darmmikrobiota und der Knochendichte, Mikroarchitektur und Stärke. Grenzen in der Endokrinologie. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.