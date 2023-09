Physiker grenzen die Suche nach magnetischen Monopolen mithilfe von Large Hadron Collider-Daten ein

Physiker vermuten seit langem die Existenz magnetischer Monopole – Teilchen, die ohne ihr Gegenstück entweder einen Nord- oder einen Südpol besitzen. Während diese schwer fassbaren Monopole noch gefunden werden müssen, haben neue Daten des Large Hadron Collider (LHC) es Forschern ermöglicht, den möglichen Energieraum einzugrenzen, in dem sich magnetische Monopole befinden könnten.

Das Konzept magnetischer Monopole wurde ursprünglich vom Physiker Paul Dirac vorgeschlagen. Er schlug vor, dass das Vorhandensein magnetischer Monopole mit der Quantenmechanik im Einklang stünde und bestimmte ungeklärte Ladungsmerkmale erklären könnte. Nach Diracs Theorie beträgt die kleinstmögliche magnetische Ladung für einen einzelnen Monopol das 68.5-fache der Ladung eines Elektrons, wobei größere Monopole ein Vielfaches davon ausmachen.

In den 1970er Jahren gewann die Suche nach magnetischen Monopolen an Dynamik, da sie zu einem Schlüsseltest für Theorien wurde, die darauf abzielten, die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik zu vereinen. Zwar tauchten gelegentlich Berichte über die Entdeckung magnetischer Monopole auf, diese wurden jedoch häufig zurückgezogen oder es kam zu Falschmeldungen.

Die ATLAS-Kollaboration am CERN hat anhand von Daten des LHC zwei mögliche Mechanismen identifiziert, durch die hochenergetische Kollisionen zwischen Protonen magnetische Monopole mit Massen von bis zu 4 TeV erzeugen könnten. Bei beiden Mechanismen kommt es zur Freisetzung virtueller Photonen durch die Protonen. In einem Szenario erzeugt ein virtuelles Photon selbst einen magnetischen Monopol, und in dem anderen interagieren zwei Photonen, um einen Monopol zu erzeugen. Jedes dieser Szenarien würde die gebrochene elektrisch-magnetische Doppelsymmetrie in Maxwells Gleichungen wiederherstellen.

ATLAS sucht nach Hinweisen auf magnetische Monopole, indem es nach Ladungsablagerungen auf seinem Detektor sucht. Da ein Monopol eine viel größere Ladung tragen würde als die eines Elektrons, sollten sich seine Ablagerungen von denen anderer subatomarer Teilchen abheben.

Obwohl ATLAS noch keine direkten Beweise für magnetische Monopole gefunden hat, konnte die Analyse der LHC-Daten aus den Jahren 2015–2018 die möglichen Massen und Produktionsraten für die kleinsten Monopole um den Faktor drei eingrenzen.

Auch wenn es wie eine endlose Suche erscheinen mag, glaubt die Physik-Community an die Bedeutung der Suche nach magnetischen Monopolen. Ihre Entdeckung würde nicht nur Theorien bestätigen, die ihre Existenz vorhersagen, sondern die Massen dieser Monopole könnten auch zwischen konkurrierenden Theorien unterscheiden.

Das Forschungspapier, in dem diese Ergebnisse diskutiert werden, wurde beim Journal of High Energy Physics eingereicht und ist als Vorabdruck auf ArXiv.org verfügbar.

Quellen:

– Phys.org

– CERN (ATLAS-Zusammenarbeit)

– Journal of High Energy Physics (Vorabdruck)