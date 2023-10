Das NA64-Experiment entdeckt einen Durchbruch bei der Suche nach Dunkler Materie

By

Das NA64-Experiment am CERN macht erhebliche Fortschritte bei der Suche nach Dunkler Materie, insbesondere im Rahmen thermischer Dunkler-Materie-Modelle mit Sub-GeV-Partikeln. In einer aktuellen Veröffentlichung in APS Physical Review Letters enthüllte das Experiment eine bahnbrechende Entdeckung: die Identifizierung einer Wechselwirkung, die durch das schwer fassbare dunkle Photon A0 vermittelt wird.

Dunkle Materie, ein unsichtbares Wesen, das einen erheblichen Teil der Masse des Universums ausmacht, bleibt ein mysteriöses Rätsel auf dem Gebiet der Wissenschaft. Modelle der thermischen Dunklen Materie, insbesondere solche mit Sub-GeV-Teilchen, haben sich als überzeugende Kandidaten für die Lösung dieses Rätsels erwiesen.

Nach diesen Modellen befanden sich dunkle Materie und gewöhnliche Materie einst im thermischen Gleichgewicht und neutralisierten sich gegenseitig mit gleicher Geschwindigkeit. Als sich das Universum jedoch ausdehnte und abkühlte, wurde dieses Gleichgewicht gestört und es blieb ein Rest der Dichte dunkler Materie zurück. Um diese Situation besser zu verstehen, ist eine neue Form der Wechselwirkung erforderlich, die dunkle Materie und Standardmodellteilchen verbindet.

Im Zentrum dieser Wechselwirkung steht das dunkle Photon A0, das als Vermittler zwischen dunkler Materie χ und gewöhnlicher Materie dient. Die Wechselwirkung hängt vom kinetischen Mischungsterm (ϵ/2)F0μνFμν ab, wobei Fμν und F0μν die Spannungstensoren der Photonen- und Dunkelphotonenfelder darstellen und ϵ die Mischungsstärke darstellt.

Das dunkle Photon A0, das mit der spontan gebrochenen Eichgruppe UD(1) verbunden ist, hat eine Dunkelkopplungsstärke eD. Diese Kopplung wird als Lint = -eDA0μJμD ausgedrückt, wobei JD den Dunkle-Materie-Strom darstellt. Zusätzlich erzeugt der Mischungsterm eine Wechselwirkung Lint = ϵeA0μJμem zwischen A0 und dem elektromagnetischen Strom Jμem, wobei e die elektromagnetische Kopplung darstellt.

Das Verständnis dieser komplizierten Zusammenhänge ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Grundlage für die Aufklärung der Geheimnisse der Dunklen Materie und ihrer Wechselwirkung mit dem Standardmodell der Teilchenphysik bilden.

Um sich mit den Feinheiten thermischer Skalar- und fermionischer Dunkle-Materie-Modelle zurechtzufinden, müssen Forscher den Parameterraum sorgfältig untersuchen. Dazu gehört die Erforschung der vorhergesagten Existenz von Sub-GeV-χ-Teilchen, die verschiedene Formen annehmen können: Skalar-, Majorana- oder Pseudo-Dirac-Teilchen, die alle an das dunkle Photon A0 gekoppelt sind.

Die Bestimmung von Parameterwerten, die den Vernichtungsquerschnitt, die Dichte der Relikt-Dunklen-Materie und die Dunkelkopplungsstärke αD definieren, ist bei dieser Untersuchung von wesentlicher Bedeutung. Diese Parameter geben Einblicke in das Zusammenspiel zwischen der Mischung ϵ des dunklen Photons und der Kopplung αD und geben Aufschluss über die Natur der Dunklen Materie.

Das NA64-Experiment am CERN steht an der Spitze der Suche nach Dunkler Materie im Sub-GeV-Bereich. Ziel dieses Experiments ist es, durch Kollisionen zwischen 100-GeV-Elektronen und einem aktiven Target die Geheimnisse der Sub-GeV-Dunklen Materie aufzudecken. Der Versuchsaufbau umfasst Szintillatorzähler, ein magnetisches Spektrometer, Kalorimeter und verschiedene Detektoren zur Identifizierung und Charakterisierung von Partikeln.

Das magnetische Spektrometer ist eine Schlüsselkomponente, die eine präzise Rekonstruktion des Impulses des einfallenden Elektrons mit einer beeindruckenden Genauigkeit von 1 % ermöglicht. In Kombination mit Detektoren wie Micromegas und Strohrohrkammern liefert das Experiment ein umfassendes Verständnis der Teilchenwechselwirkungen.

Die Suche nach Dunkler Materie im Sub-GeV-Bereich ist jedoch mit Herausforderungen verbunden, insbesondere im Umgang mit Hintergrundsignalen, die gewünschte Entdeckungen verschleiern können. Zu diesen Hintergrundquellen gehören Dimuonenverluste, falsch markierte μ-, π- und K-Zerfälle, entweichende Neutrale und das Durchschlagen neutraler Hadronen. Forscher nutzen innovative Techniken, um diese Hintergrundsignale abzuschwächen, indem sie Auswahlkriterien verwenden, die durch Simulationen und Datenanalysen unterstützt werden, um unerwünschte Signale zu identifizieren und zu unterdrücken.

Statistische Analysen spielen eine entscheidende Rolle bei der Suche nach dem Verständnis der Dunklen Materie. Durch fortschrittliche Techniken haben Forscher Obergrenzen für die Mischungsstärke ϵ bestimmt und so wertvolle Erkenntnisse ans Licht gebracht. Die Ergebnisse des NA64-Experiments haben Ausschlussgrenzen für ϵ mit einem Konfidenzniveau von 90 % ermittelt und die komplizierte Beziehung zwischen ϵ und der A0-Masse offengelegt. Diese Ergebnisse haben das Potenzial, unser Verständnis der Dunklen Materie neu zu gestalten und neue Wege für die Erforschung und Forschung zu eröffnen.

Die Auswirkungen der Ergebnisse des NA64-Experiments gehen über das Labor hinaus und bieten Einschränkungen für Modelle der thermischen Dunklen Materie. Die Parameterebenen für massearme Dunkle-Materie-Teilchen (y; mχ) und (αD; mχ) geben Einblicke in die Herausforderungen, denen bestimmte Dunkle-Materie-Szenarien gegenüberstehen, und motivieren zu weiteren Untersuchungen.

Mit jedem Durchbruch kommen wir der Lösung des Rätsels der Dunklen Materie und einem tieferen Verständnis des Universums einen Schritt näher.

Quelle:

