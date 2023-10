Schweizer und chilenische Künstler für die Connect Chile Dual Residency ausgewählt

Arts at CERN und die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia haben die Auswahl von zwei Künstlern, Dominique Koch aus der Schweiz und Marcela Moraga aus Chile, für die Doppelresidenz Connect Chile bekannt gegeben. Connect ist ein Preis, der Künstler unterstützt, die sich für den Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft interessieren. Das Programm lud Künstler ein, Ideen für einen Aufenthalt in Genf (Schweiz) und in der Atacama-Wüste im Norden Chiles vorzuschlagen.

CERN, bekannt für seine Teilchenbeschleuniger und Detektoren, und das Europäische Südobservatorium (ESO) und das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chile, bekannt für ihre astronomische Forschung, sind zwei führende wissenschaftliche Forschungseinrichtungen. Ziel der Residenz „Connect Chile“ ist es, durch kulturellen Austausch einen sinnvollen Dialog zwischen Künsten und Wissenschaften zu fördern und die komplementäre wissenschaftliche und technologische Forschung in der Schweiz und in Chile zu präsentieren.

Dominique Koch aus Basel, Schweiz, schafft Installationen, die verschiedene Forschungsfelder verschmelzen und zu hybriden Verflechtungen und intellektuellen Begegnungen verschmelzen. Marcela Moraga, eine chilenische Künstlerin, erforscht in ihren Zeichnungen, Textilien und Videoperformances die Beziehung zwischen Natur und Kultur und entwickelt neue Erzählungen, die Menschen und Nicht-Menschen verbinden.

Während des Aufenthalts werden Koch und Moraga in die wissenschaftlichen Stätten eintauchen und aus erster Hand einen Einblick in die dort stattfindende Forschung gewinnen. Sie werden gemeinsam mit Wissenschaftlern, Ingenieuren und Kuratoren an der Erforschung neuer Formen des künstlerischen Ausdrucks arbeiten. Die Künstler werden ihre Forschungen und Erfahrungen in Kunstwerke umwandeln und so die Lücke zwischen Kunst und Wissenschaft schließen.

Connect Chile markiert die fünfte Ausgabe des Connect-Programms, das zuvor Aufenthalte in Südafrika und Indien umfasste. Das Programm dient als Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen künstlerischen und wissenschaftlichen Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Das Auswahlkomitee für Connect Chile bestand aus Fachleuten aus den Bereichen Kunst und Wissenschaft.

Diese Doppelresidenz stellt für Koch und Moraga eine einzigartige Gelegenheit dar, in die Bereiche der physikalischen Forschung einzutauchen und gleichzeitig von der beeindruckenden Umgebung des CERN und des ALMA-ESO-Observatoriums in Chile umgeben zu sein. Ziel des Programms ist es, durch interdisziplinären und interkulturellen Austausch neue Schaffensprozesse und Inspirationen zu generieren. Es bietet Raum für intensive Forschung an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Technologie.

Quellen:

– Kunst am CERN und Website von Pro Helvetia