Glasur von Keramik-Teeservices: Wie sie den Catechingehalt des Tees beeinflusst

Tee wird seit der Antike wegen seiner medizinischen Eigenschaften und seines ausgeprägten Geschmacks konsumiert. Seine Beliebtheit beruht auf dem Vorhandensein von Flavonoiden und Polyphenolen, die zu seinen antioxidativen Eigenschaften und potenziellen gesundheitlichen Vorteilen beitragen. Beim Aufbrühen von Tee werden diese Verbindungen aus Teeblättern extrahiert. Dieser Prozess kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Wassertemperatur, die Brühzeit und sogar die Materialien, die in den Gefäßen für die Teezubereitung verwendet werden.

Eine aktuelle Studie von Forschern des Nagoya Institute of Technology (NITech) in Japan hat Licht auf die Rolle der Glasur auf Keramik-Teeservices bei der Retention von Catechinflavonoiden geworfen. Die in Scientific Reports veröffentlichte Studie untersuchte den Einfluss von vier verschiedenen kommerziellen Glasuren, die üblicherweise in japanischen Teeservices verwendet werden – Oribe, Namako, Irabo und Toumei – auf den Gehalt an Katechinen, dem am häufigsten vorkommenden Flavonoid in grünem Tee.

Glasurbeschichtungen auf Keramik-Teeservices bestehen hauptsächlich aus Feldspatmineralien wie Silizium-, Aluminium-, Natrium- und Kalziumoxiden, sie enthalten aber auch bestimmte Metalloxidspezies, die ihnen ein einzigartiges Aussehen und eine einzigartige Textur verleihen. Die Oribe-Glasur enthält beispielsweise Kupferoxide (Cu), was zu einer leuchtend grünen Farbe führt, während die Namako-Glasur Kobaltoxide (Co) enthält, die für ein dunkelblaues Aussehen sorgen.

Die Studie ergab, dass Glasuren auf Teeservices die Menge an Katechinen im Tee erheblich reduzieren, indem sie diese oxidieren und so den Geschmack, das Aroma und die gesundheitlichen Vorteile des Tees verändern. Das Ausmaß dieser Farbveränderung und Verringerung der Catechinkonzentration variierte je nach Art der verwendeten Glasur. Durch den Oxidationsprozess von Catechinen entstehen bräunliche Thearubigine und rötlich-orangefarbenes Theaflavin und seine Oxidpigmente.

Die Forscher erklärten, dass die Metalloxidspezies in den Glasurpulvern als Katalysatoren wirken und die Oxidation von Catechinmolekülen fördern. Durch diesen Oxidationsprozess kann grüner Tee, der mit bestimmten Keramik-Teesets aufgebrüht wird, in schwarzen Tee umgewandelt werden, der reich an Thearubiginen und Theaflavinen ist.

Diese Studie betont, dass die Wahl der Glasurmaterialien, die in Keramik-Teeservices verwendet werden, die Konzentration nützlicher Verbindungen wie Catechine im Tee erheblich beeinflussen kann. Das Verständnis, wie Glasuren den Abbau von Katechinen beeinflussen, liefert wertvolle Informationen für die Entwicklung funktioneller Materialien und hat Auswirkungen auf den regelmäßigen Teekonsum und die langfristige menschliche Gesundheit.

Quelle: Nagoya Institute of Technology