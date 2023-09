Cerabyte stellt auf der SDC 2023 hochdichten Keramikfilmspeicher vor

In einer aktuellen Ankündigung stellte das deutsche Startup Cerabyte auf der SNIA Storage Developers Conference (SDC) 2023 seinen bemerkenswerten Keramikfilmspeicher vor. Diese innovative Technologie nutzt 50–100 Atome dicke Keramikschichten zur Datenspeicherung. Ähnlich wie bei QR-Codes erzeugt ein Laser- oder Teilchenstrahl eine Datenmatrix, die mit hochauflösenden mikroskopischen Bildgebungsverfahren oder Elektronenstrahlmikroskopie ausgelesen werden kann.

CeraMemory, wie das Unternehmen es nennt, verfügt über eine beeindruckende Haltbarkeit und die Fähigkeit, Daten über 5,000 Jahre lang aufzubewahren. Darüber hinaus ist dieser Keramikspeicher beständig gegen korrosive, saure, radioaktive Umgebungen und Störungen durch elektromagnetische Impulse (EMP). Es hält Temperaturen von -273 Grad Celsius bis 300 Grad Celsius stand.

Eine Kassette mit mit Keramikschichten beschichteten Platten würde den CeraMemory beherbergen und Datenraten von GB/s ermöglichen. Eine weitere Variante namens CeraTape sieht vor, ein 5 Mikrometer dickes flexibles Substrat mit einer 10 nm dicken Keramikbeschichtung zu verwenden, was außergewöhnliche Dichten von TB/Quadratzentimeter bietet und die Gesamtbetriebskosten (TCO) von Rechenzentrumsspeichern um 75 % senkt.

Die Technologie-Roadmap von Cerabyte umfasst die Skalierbarkeit von Bitgrößen im Bereich von 100 nm bis 3 nm. Bis 2030–2035 wird die prognostizierte Dichte von TB/Quadratzentimeter Rack-Speicherdichten für Rechenzentren zwischen 10 PB und 100 PB mit Platten und unglaubliche 1 EB mit CeraTape ermöglichen.

Interessanterweise unterscheidet sich der Keramikfilmspeicher von Cerabyte von den optischen M-Disc-Discs von Millenniata. Die Discs von Millenniata, die es schon seit mehreren Jahren gibt, verwenden ebenfalls Keramikmaterialien zur Datenspeicherung und weisen eine angebliche Archivlebensdauer von 1,000 Jahren auf. Es wurden jedoch keine aktuellen Entwicklungen bezüglich der Technologie von Millenniata gemeldet.

Insbesondere haben Forscher der University of Minnesota in Zusammenarbeit mit dem National Institute of Standards and Technology (NIST) bedeutende Fortschritte in der Spintronik-Technologie gemacht. Die Spintronik, die auf Elektronenspins und nicht auf Strom beruht, bietet das Potenzial für eine schnellere und effizientere Datenverarbeitung.

Unter der Leitung von Professor Jing-Ping Wang hat das Team der University of Minnesota ein topologisches Halbmetall durch magnetische Dotierung, insbesondere unter Verwendung von Fe, in einem schwachen topologischen Isolator entwickelt. Dieses gesputterte topologische Pt3Sn-Halbmetall fungiert als leitfähiges Halbmetall, wenn in der Filmebene ein Magnetfeld angelegt wird, und weist einen verringerten Längswiderstand auf. Die Arbeit des Teams wurde in einem Artikel von Nature Communications veröffentlicht.

Dieser Durchbruch in der Materialwissenschaft könnte die Weiterentwicklung von Spin-Orbit-Torque-Geräten (SOT) für Speicher wie MRAM sowie spinbasierte Verarbeitungsanwendungen ermöglichen. Die Forscher glauben, dass dies zur Schaffung energieeffizienterer und industriekompatiblerer SOT-MRAM- und Spin-basierter Logikgeräte führen könnte. Darüber hinaus legen sie nahe, dass der Herstellungsprozess für Pt3Sn im Vergleich zu anderen topologischen Materialien weniger komplex ist und in die herkömmliche CMOS-Verarbeitung integriert werden könnte.

Insgesamt zeigt die Einführung von hochdichtem Keramikfilmspeicher durch Cerabyte auf der SDC 2023 in Kombination mit den Entwicklungen der University of Minnesota im Bereich topologischer Halbmetalle die vielversprechende Zukunft der spinbasierten Speicher- und Logikgerätelandschaft.

Definitionen:

– Keramikfilmspeicher: Technologie, die dünne Keramikschichten zum Speichern von Daten nutzt.

– Spintronische Geräte: Geräte, die zum Bewegen und Verarbeiten von Daten auf Elektronenspins und nicht auf Strom basieren und so eine schnellere und effizientere Datenverarbeitung ermöglichen.

– MRAM: Magnetic Random Access Memory, eine Art nichtflüchtiger Speicher, der den Speicherstatus auch dann beibehält, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.

– Topologisches Halbmetall: Ein Material, das gleichzeitig metallisches und isolierendes Verhalten zeigt.

– Spin-Orbit Torque (SOT)-Geräte: Geräte, die das durch die Wechselwirkung zwischen dem Spin eines Elektrons und seiner Umlaufbahn erzeugte Drehmoment nutzen, um magnetische Zustände zu manipulieren.

– CMOS-Verarbeitung: Komplementäre Metall-Oxid-Halbleiter-Verarbeitung, eine Technologie zur Herstellung integrierter Schaltkreise.

