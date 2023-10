Zentraler Stern in einem Planetarischen Nebel wirft Licht auf sein Leben

By

Zusammenfassung:

Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Professor Klaus Werner hat einen Zentralstern eines planetarischen Nebels untersucht, der sich in einem offenen Sternhaufen befindet. Sie konnten die Masse bestimmen, die der Zentralstern im Laufe seines Lebens verloren hatte, und so Aufschluss über die Sternentwicklung geben. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht.

Offene Sternhaufen sind Ansammlungen von Sternen, die sich gleichzeitig aus einer dichten Gas- und Staubwolke gebildet haben. Die Sterne in diesen Sternhaufen sind gleich alt, unterscheiden sich jedoch in ihrer Masse. Je massereicher ein Stern ist, desto schneller verbraucht er seinen Kernbrennstoff und entwickelt sich zu einem Weißen Zwerg. Die Forscher nutzten Sternhaufen als Labor, um die Zuverlässigkeit von Theorien zur Sternentwicklung zu messen.

Eine der Unsicherheiten in der Theorie der Sternentwicklung besteht darin, wie viel Materie ein Stern im Laufe seines Lebens verliert. Der Massenverlust ist beträchtlich: Sterne wie unsere Sonne verlieren etwa die Hälfte ihrer Masse, wenn sie zu Weißen Zwergen werden. Die Beziehung zwischen der Geburtsmasse eines Sterns und seiner Masse zum Zeitpunkt seines Todes als Weißer Zwerg wird als Anfangs-Endmassenbeziehung bezeichnet.

Das Forschungsteam untersuchte den Zentralstern im Sternhaufen Messier 37 und bestimmte seine Masse auf 0.85 Sonnenmassen, was darauf hindeutet, dass er im Laufe seines Lebens 70 % seiner Materie verloren hat. Der Stern hatte außerdem eine besondere chemische Zusammensetzung, was auf ein ungewöhnliches Ereignis in seiner jüngsten Vergangenheit hindeutet.

Diese genaue Bestimmung des Anfangs-End-Massenverhältnisses ist in der Astrophysik von grundlegender Bedeutung, da sie das Endstadium der Entwicklung eines Sterns bestimmt, ob er sich zu einem Weißen Zwerg, einem Neutronenstern in einer Supernova-Explosion oder einem Schwarzen Loch entwickelt. Darüber hinaus trägt die von Sternen ausgestoßene Materie zur chemischen Entwicklung von Galaxien und dem gesamten Universum bei.

Quelle: Universität Tübingen