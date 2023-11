Neue Erkenntnisse zu cFos- und 53BP1-immunreaktiven Zellen im Hippocampus

By

Forscher der Oregon Health & Science University (OHSU) haben bedeutende Fortschritte beim Verständnis der Rolle von cFos und 53BP1-immunreaktiven Zellen im Hippocampus gemacht. Mithilfe eines gezielten Ersatzmausmodells wurden die Auswirkungen der Angstkonditionierung auf diese Zellen in verschiedenen Altersgruppen und Geschlechtern untersucht.

Frühere Studien haben gezeigt, dass cFos, ein Marker neuronaler Aktivität, als Reaktion auf Angstkonditionierung induziert werden kann. Die neueste Forschung ergab jedoch einen geschlechtsspezifischen Unterschied in der cFos-Aktivierung. Junge weibliche Mäuse zeigten nach der Angstkonditionierung einen vorübergehenden Anstieg der immunreaktiven cFos-Zellen, wohingegen junge männliche Mäuse nicht die gleiche Reaktion zeigten.

Interessanterweise behielten weibliche und männliche Mäuse mittleren Alters mit der E2-Form des Apolipoprotein-E4-Gens (apoE) den vorübergehenden Anstieg der immunreaktiven cFos-Zellen bei, während dies bei Mäusen mit den E3- und E4-Formen nicht der Fall war. Dies legt nahe, dass das Vorhandensein des E2-Allels eine Schutzwirkung gegen den altersbedingten Rückgang der cFos-Aktivierung haben könnte.

Im Gegensatz dazu wurden bei den 53BP1-immunreaktiven Zellen zwischen den verschiedenen Gruppen keine Unterschiede festgestellt. 53BP1 ist ein Marker für DNA-Schadensreaktions- und Reparaturprozesse.

Diese Ergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf das Verständnis der molekularen Mechanismen, die der Angstkonditionierung und altersbedingten Veränderungen der neuronalen Aktivität zugrunde liegen. Die geschlechtsspezifischen und allelspezifischen Unterschiede in der cFos-Aktivierung verdeutlichen das komplexe Zusammenspiel zwischen genetischen Faktoren, Alter und neuronaler Funktion.

Die OHSU Microscopy Core Facilities waren maßgeblich an der Aufnahme repräsentativer Bilder der immunreaktiven cFos- und 53BP1-Zellen in der CA1-Region des Hippocampus beteiligt. Diese Bilder liefern wertvolle visuelle Beweise für die in der Studie beobachteten Unterschiede.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die zugrunde liegenden Mechanismen und möglichen therapeutischen Implikationen dieser Erkenntnisse vollständig aufzuklären. Durch die Entschlüsselung der komplizierten Zusammenhänge zwischen genetischen Faktoren und neuronaler Aktivität können Wissenschaftler den Weg für neuartige Ansätze zur Prävention und Behandlung altersbedingter kognitiver Beeinträchtigungen ebnen.