Ein neu entdecktes Kompartiment in Zellen: Das Exclusom

Forscher der ETH Zürich haben kürzlich ein bisher unbekanntes Kompartiment in Säugetierzellen entdeckt, das sogenannte Exclusom. Dieses Kompartiment besteht aus DNA-Ringen, die als Plasmide bekannt sind, und befindet sich im Zellplasma, was ungewöhnlich ist, da der Großteil der DNA in eukaryotischen Zellen im Zellkern gespeichert ist. Die Ergebnisse dieser Entdeckung wurden in der Zeitschrift Molecular Biology of the Cell veröffentlicht.

Im Exclusom gefundene Plasmide können sowohl aus externen Quellen als auch aus Telomeren, den verschlossenen Enden der Chromosomen, stammen. In bestimmten Krebszellen werden Telomerringe häufig durch die Verbindung dieser DNA-Segmente gebildet. Allerdings fehlen diesen Ringen die Baupläne für die Proteinproduktion. Die Forscher der ETH Zürich haben gezeigt, dass der Zellkern diese DNA-Ringe zusammen mit den Plasmiden aus externen Quellen selektiv entfernt und im Zellplasma ablagert. Dieser Prozess hilft Zellen, zwischen ihrer eigenen DNA, die noch benötigt wird, und fremder DNA, die nicht mehr benötigt wird, zu unterscheiden.

Eine der möglichen Funktionen des Exclusoms ist seine Rolle im zellulären immunologischen Gedächtnis. Forscher haben ein spezifisches Protein untersucht, das an DNA, einschließlich DNA-Ringen, bindet. Dieses Protein kann eine Signalkaskade auslösen, die Zellen dazu veranlasst, entzündungsfördernde Botenstoffe auszuschütten und so auf das Vorhandensein eines Krankheitserregers hinzuweisen. Das Exclusom kann an diesem Prozess beteiligt sein und die Illusion einer anhaltenden Infektion aufrechterhalten, was zu Autoimmunreaktionen wie systemischem Lupus erythematodes führt.

Ruth Kroschewski, die leitende Forscherin, glaubt, dass das Exclusom ein Überbleibsel der frühen Evolution ist. Eukaryontische Zellen entstanden aus der Fusion von Bakterien und Archaeen, und die ringförmige DNA dieser Organismen musste geschützt werden. Das Exclusom dient als primitive Form eines Zellkerns mit einer einfacheren Hüllenstruktur im Vergleich zur Kernhülle. Die Gründe, warum Plasmide in dieser unvollständigen Hülle eingeschlossen sind, sind noch unbekannt.

Die weitere Forschung wird sich auf die Untersuchung von Veränderungen in der Plasmid-DNA und den Mechanismen konzentrieren, die für die Ablagerung von Plasmiden im Exclusom verantwortlich sind. Dieses neu entdeckte Organell eröffnet verschiedene Rätsel, die Forscher aufklären wollen, und wirft Licht auf die faszinierenden Feinheiten zellulärer Kompartimente.

Quelle: ETH Zürich