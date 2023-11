Entschlüsselung der Ursprünge des Mondes: Neue Studie enthüllt tiefere Einblicke

Wissenschaftler spekulieren seit langem über die Entstehung des Mondes. Die vorherrschende Theorie geht von einer massiven Kollision zwischen einem marsgroßen Protoplaneten und der Erde vor etwa 4.5 Milliarden Jahren aus. Das Fehlen direkter Beweise, etwa eines Kraters oder von Überresten des Protoplaneten namens Theia, lässt jedoch zu wünschen übrig. In einer bahnbrechenden Studie, die in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, enthüllen Forscher des California Institute of Technology überzeugende neue Beweise, die die Entstehungsgeschichte unseres Mondes neu schreiben könnten.

Unter der Leitung von Qian Yuan, einem Postdoktoranden am Caltech, begab sich das Team auf die Suche nach Spuren von Theia, dem schwer fassbaren Protoplaneten. Ihre Reise führte sie tief ins Innere der Erde, genauer gesagt an die Grenze zwischen Mantel und Kern, etwa 1,800 Meilen unter der Oberfläche. Erstaunlicherweise entdeckten sie in dieser rätselhaften Region beträchtliche Fragmente von Theia.

Dr. Yuans Neugier auf Theias Schicksal wurde während seines Graduiertenstudiums an der Arizona State University geweckt, als ein Professor eine entscheidende Frage stellte: „Wo ist der Impaktor Theia gerade?“ Diese scheinbar einfache Frage legte den Grundstein für eine Idee, die schließlich zu dieser bahnbrechenden Forschung führte.

Während allgemein anerkannt wird, dass Theia zur Entstehung des Mondes beigetragen hat, enthüllt die Studie eine überraschende Entdeckung: Ungefähr 90 % der Masse von Theia gelangten letztendlich zurück zur Erde. Einige Teile wären zweifellos durch das Schmelzen mit den Mineralien der Erde verschmolzen, aber die Forscher spekulieren, dass bestimmte Fragmente möglicherweise weitgehend intakt geblieben sind.

Die bahnbrechenden Erkenntnisse knüpfen an das Geheimnis um zwei riesige Strukturen tief im Erdmantel an – eine unter Westafrika, bekannt als Tuzo, und die andere unter dem Pazifischen Ozean, namens Jason. Diese kolossalen Formationen, die sich über weite Gebiete erstrecken und sich Hunderte von Kilometern in den Erdmantel erstrecken, geben Wissenschaftlern seit Jahrzehnten Rätsel auf. Dr. Yuan und sein Team schlagen vor, dass Tuzo und Jason möglicherweise weitere Überreste von Theia sein könnten, deren Gesamtvolumen in etwa dem des Mondes entspricht.

Durch fortschrittliche Computersimulationen rekonstruierten die Forscher die Kollision zwischen der Erde und Theia und verfolgten akribisch die Bewegungen der fragmentierten Teile nach dem Aufprall. Die Simulationen zeigten, dass die starke Kraft der Kollision die Erdkruste und den äußeren Mantel schmolz, sie mit Fragmenten von Theia vermischte und schließlich unseren Mond hervorbrachte.

Diese bahnbrechende Studie wirft ein neues Licht auf die Entstehung unseres Mondes und lüftet gleichzeitig das Rätsel der Tuzo- und Jason-Strukturen. Obwohl noch viele Fragen zu beantworten sind, laden diese Erkenntnisse zu weiteren Untersuchungen ein und ebnen den Weg für ein tieferes Verständnis unserer Himmelsgeschichte.

FAQ

F: Was ist die vorherrschende Theorie über die Entstehung des Mondes?

A: Die populärste Theorie geht davon aus, dass ein Protoplanet namens Theia vor etwa 4.5 Milliarden Jahren mit der Erde kollidierte, was zur Entstehung des Mondes führte.

F: Welche Beweise fehlten für diese Theorie?

A: Wissenschaftler suchten nach konkreten Beweisen, etwa einem Krater oder lebensfähigen Überresten von Theia, um die vorherrschende Theorie zu stützen.

F: Was hat die aktuelle Studie herausgefunden?

A: Forscher fanden erhebliche Fragmente von Theia an der Grenze zwischen Erdmantel und Erdkern, tief unter der Oberfläche.

F: Was sind die Tuzo- und Jason-Strukturen?

A: Tuzo und Jason sind riesige Strukturen tief im Erdmantel, eines unter Westafrika und das andere unter dem Pazifischen Ozean.

F: In welcher Beziehung stehen die Tuzo- und Jason-Strukturen zu Theia?

A: Forscher vermuten, dass Tuzo und Jason weitere Überreste von Theia sein könnten, da ihr Gesamtvolumen mit dem des Mondes vergleichbar ist.

F: Wie ist der Mond entstanden?

A: Durch fortgeschrittene Computersimulationen zeigte die Studie, dass die Kollision zwischen Theia und der Erde zum Schmelzen der Erdkruste und des äußeren Mantels führte, was zur Entstehung des Mondes führte.