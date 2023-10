By

Professor Dimitrios Buhalis gilt als einer der weltweit führenden Wissenschaftler und belegte im Jahr 859 Platz 2022 und im Laufe seiner Karriere Platz 6465. Seine herausragenden Beiträge zur Tourismusforschung haben ihm Anerkennung in der renommierten Datenbank der Stanford University eingebracht, die die besten 2 % der Wissenschaftler weltweit hervorhebt. Diese bemerkenswerte Leistung zeigt seinen bedeutenden Einfluss auf den Tourismus und verwandte Disziplinen.

Im Jahr 2022 erreichte Professor Buhalis einen beeindruckenden Platz auf Platz 859 unter über 204,000 Forschern weltweit. Diese Leistung ist nicht nur ein Zeichen für seine bahnbrechende Forschung, sondern auch für sein Engagement, das Wissen auf seinem Gebiet zu erweitern. Im Laufe seiner Karriere hat er sich die Position Nr. 6465 gesichert und damit seinen Status als prominente Persönlichkeit in der Wissenschaft gefestigt. Insbesondere im spezifischen Bereich Sport, Freizeit und Tourismus hat er sich im Jahr 4 den vierten Platz unter 182 Forschern gesichert und unterstreicht damit seine außergewöhnliche Expertise und seinen Einfluss in diesem Spezialgebiet. Im Laufe seiner Karriere belegt er Platz 2022, was seinen anhaltenden Einfluss unterstreicht.

Diese Auszeichnungen würdigen nicht nur die individuellen Leistungen von Professor Buhalis, sondern würdigen auch die Exzellenz und Innovation im breiteren Bereich des Tourismus. Seine Anwesenheit in solch einem angesehenen Unternehmen zeugt von seinen bemerkenswerten Beiträgen und seinem Engagement für die Weiterentwicklung des Wissens und der Wirkung der Tourismusforschung in den letzten 35 Jahren. Diese Anerkennung dient als Inspiration für angehende Forscher und Wissenschaftler auf der ganzen Welt und bekräftigt die Bedeutung des unerschütterlichen Engagements für das eigene Fachgebiet und das Potenzial für bahnbrechende Beiträge zur Gestaltung der Zukunft.

Professor Buhalis drückte seine Dankbarkeit aus und würdigte die Rolle von Lehrern, Kollegen, Studenten und allen, die daran arbeiten, den Tourismus zu einem Katalysator für positive Veränderungen und die Verbesserung des Wohlergehens der Gemeinschaften zu machen. Er betonte die entscheidende Rolle der Forschung bei der strategischen Entscheidungsfindung für Tourismusplanung, -entwicklung, -management und -marketing. Im Laufe seiner Karriere war es sein Ziel, Spitzenforschung, innovative Technologien und transformatives Management zu vereinen, um regenerative Tourismuslösungen für Gemeinden und Interessengruppen weltweit zu entwickeln.

Während wir diese bemerkenswerte Leistung feiern, erwarten wir weitere Exzellenz und Innovation im Bereich der Tourismusforschung mit Professor Dimitrios Buhalis an der Spitze. Herzlichen Glückwunsch an Professor Buhalis zu dieser wohlverdienten Anerkennung und möge seine Arbeit auch künftige Generationen von Wissenschaftlern inspirieren und informieren.

