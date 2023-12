Den Zusammenhang zwischen dem Sauerstoffgehalt der Ozeane und Massenaussterben aufdecken

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die einen Zusammenhang zwischen dem Sauerstoffgehalt der Ozeane und einem der katastrophalsten Meeressterbenereignisse in der Erdgeschichte herstellt. Dieser Befund verbessert nicht nur unser Verständnis vergangener globaler Veränderungen, sondern ist auch eine deutliche Warnung vor dem fragilen Zustand unserer heutigen Meeresökosysteme.

Im Mittelpunkt der Studie stand das Massensterben im Trias-Jura-Zeitalter, das vor etwa 200 Millionen Jahren stattfand. Dieses Ereignis gilt als eines der größten Massenaussterben der Erde, das durch einen erheblichen Zusammenbruch globaler Ökosysteme und ein weit verbreitetes Artensterben gekennzeichnet ist. Traditionell wurden diese Artensterben mit Umweltstörungen in Verbindung gebracht, die zu einem verringerten Sauerstoffgehalt in den Meeresgewässern führten.

Im Gegensatz zu früheren Annahmen stellt die Studie die Hypothese in Frage, dass ein größerer Sauerstoffmangel in den Ozeanen zwangsläufig zu Aussterben in größerem Maßstab führen würde. Das Forschungsteam, bestehend aus Experten von Royal Holloway, dem Trinity College Dublin und der Universität Utrecht, analysierte chemische Daten aus alten Tonsteinvorkommen in Nordirland und Deutschland, um zu seinen Schlussfolgerungen zu gelangen.

Die Analyse ergab einen Zusammenhang zwischen erhöhten Aussterberaten und Spitzen im Sauerstoffmangel in flachen Meeresumgebungen entlang der europäischen Kontinentalränder. Überraschenderweise war das globale Ausmaß des extremen Sauerstoffmangels während des Trias-Jura-Aussterbens ähnlich hoch wie heute, was auf ein begrenztes Vorkommen zu dieser Zeit schließen lässt.

Diese Forschung dient als warnendes Beispiel und betont die Verletzlichkeit unserer heutigen Ozeane. Dies deutet darauf hin, dass Meeresökosysteme möglicherweise anfälliger für Zusammenbruch und Aussterben sind als bisher angenommen. Die Untersuchung vergangener globaler Veränderungsereignisse liefert unschätzbare Einblicke in die Folgen des modernen Klimawandels und das Potenzial für zukünftige Ökosystem-Kipppunkte.

FAQ:

F: Was ist Sauerstoffentzug im Ozean?

A: Unter Desoxygenierung im Ozean versteht man die Verringerung des Sauerstoffgehalts in Meeresgewässern. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter einen erhöhten Nährstoffabfluss von den Kontinenten und die globale Erwärmung.

F: Was ist das Trias-Jura-Massensterben?

A: Das Trias-Jura-Massensterben ereignete sich vor etwa 200 Millionen Jahren und ist eines der größten Massensterben in der Erdgeschichte. Sie war durch einen erheblichen Zusammenbruch der globalen Ökosysteme und ein weit verbreitetes Artensterben gekennzeichnet.

F: Wie wurde die Studie durchgeführt?

A: Die Forscher analysierten chemische Daten, die aus alten Tonsteinvorkommen in Nordirland und Deutschland gewonnen wurden, um den Zusammenhang zwischen dem Sauerstoffgehalt der Ozeane und dem Aussterben während des Trias-Jura-Aussterbens zu verstehen.

F: Warum ist diese Forschung wichtig?

A: Diese Forschung wirft Licht auf die Verletzlichkeit mariner Ökosysteme und liefert wertvolle Einblicke in die Folgen des modernen Klimawandels. Das Verständnis vergangener globaler Veränderungsereignisse hilft uns, zukünftige Ökosystem-Kipppunkte vorherzusagen und abzumildern.