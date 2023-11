Können Katzenhaare bei der Aufklärung von Verbrechen helfen?

Katzen sind dafür bekannt, Mäuse zu fangen, aber wussten Sie, dass ihre Haare möglicherweise auch dabei helfen könnten, Kriminelle zu fangen? Eine aktuelle Studie britischer Forscher hat herausgefunden, dass ein einzelnes Katzenhaar DNA enthält, die einen Verdächtigen mit einem Tatort oder einem Opfer in Verbindung bringen könnte. Diese Entdeckung hat das Potenzial, die forensischen Untersuchungen grundlegend zu verändern.

Im Vereinigten Königreich, wo etwa ein Viertel der britischen Familien eine Katze besitzen, ist es unvermeidlich, dass diese pelzigen Begleiter Spuren ihrer Existenz im Zuhause ihrer Besitzer hinterlassen. Die durchschnittliche Katze verliert jedes Jahr Tausende von Haaren, und diese Haare könnten ein wichtiges Beweisstück für kriminelle Aktivitäten sein. Diese Feststellung ist nicht nur faszinierend, sondern hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Strafverfolgung.

Aber was ist mit Israel? Seit die Briten Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals Katzen ins Land brachten, sind sie auf israelischen Straßen, insbesondere in Städten wie Jerusalem, zu einem alltäglichen Anblick geworden. Schätzungen gehen davon aus, dass es in Israel rund zwei Millionen Katzen gibt, sowohl Hauskatzen als auch Streunerkatzen, und diese Zahl könnte in den kommenden Jahren sogar auf acht Millionen ansteigen. Bei einer so großen Katzenpopulation besteht in Israel ein erhebliches Potenzial für die Verwendung von Katzenhaaren als forensisches Beweismittel.

Die von Emily Patterson, Doktorandin an der Universität Leicester, und ihren Kollegen durchgeführte Studie enthüllte eine empfindliche Methode, um maximale DNA-Informationen aus nur einem Katzenhaar zu extrahieren. Im Gegensatz zu Haaren mit intakten Wurzeln enthalten verlorene Katzenhaare nur sehr wenig verwertbare DNA. Allerdings kann mitochondriale DNA, die von Müttern an ihre Nachkommen weitergegeben und unter mütterlicherseits verwandten Katzen weitergegeben wird, weiterhin analysiert werden. Während Haar-DNA eine bestimmte Katze nicht individuell identifizieren kann, kann diese Methode die bei einem forensischen Test gewonnenen Informationen maximieren.

Dr. Jon Wetton, Co-Leiter der Studie, erklärte, dass mit ihrem neuen Ansatz praktisch jede Katze einen seltenen DNA-Typ aufweist, was den Test auch dann aussagekräftig macht, wenn nur Haare gefunden werden. Dieser Durchbruch hat sich bereits in einem Fall einer verlorenen Katze als vielversprechend erwiesen, bei dem DNA aus Skelettresten einer vermissten weiblichen Katze mit DNA aus Haaren ihres überlebenden männlichen Nachwuchses abgeglichen wurde.

Die Auswirkungen dieser Forschung beschränken sich nicht nur auf Katzen. Der gleiche Ansatz könnte möglicherweise auf andere Arten, insbesondere Hunde, angewendet werden und neue Wege in der forensischen Wissenschaft eröffnen.

FAQ:

F: Wie können Katzenhaare bei der Aufklärung von Verbrechen helfen?

A: Katzenhaare enthalten DNA, die einen Verdächtigen mit einem Tatort oder einem Opfer in Verbindung bringen kann.

F: Wie analysieren Forscher Katzenhaar-DNA?

A: Forscher verwenden eine empfindliche Methode, die die DNA-Informationen aus abgeworfenen Katzenhaaren maximiert.

F: Können Katzenhaare eine bestimmte Katze individuell identifizieren?

A: Nein, Katzenhaar-DNA kann eine Katze nicht individuell identifizieren, kann aber bei forensischen Tests wertvolle Informationen liefern.

F: Kann dieser Ansatz auf andere Tiere angewendet werden?

A: Ja, diese Methode könnte zu forensischen Zwecken möglicherweise auch auf andere Tierarten angewendet werden, beispielsweise auf Hunde.