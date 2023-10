Die jüngste Sternentstehung behindert die genaue Messung der Sternmassen von Galaxien im Hoch-Z-Bereich

By

Die Analyse junger Galaxien im frühen Universum ist eine Herausforderung, da die jüngste Sternentstehung die Messung ihrer Sternmassen erschweren kann. Beobachtungen mit Teleskopen wie dem JWST haben Fragen zu unserem Verständnis von Galaxienpopulationen mit hoher Rotverschiebung aufgeworfen. In diesem Artikel wird argumentiert, dass unsere Analyse möglicherweise fehlerhaft ist, da wir Massen anhand von Modellen schätzen, die auf der gesamten Geschichte einer Galaxie basieren, während Beobachtungen nur ihren aktuellen Zustand widerspiegeln. Diese Diskrepanz führt zu Unsicherheiten bei den abgeleiteten Massen. Der Artikel erläutert den Prozess der Erstellung von Modellen für High-Z-Galaxien mithilfe photometrischer Messungen und SED-Anpassung (Spectral Energy Distribution). Allerdings ist die genaue Reproduktion des wahren Spektrums und der Quellenpopulation in einer Galaxie aufgrund von Entartungen zwischen Emissionslinien und Absorptionsmerkmalen eine Herausforderung. Darüber hinaus kann die jüngste Sternentstehung zu Unsicherheiten bei der Schätzung der Sternentstehungsgeschichte und der daraus abgeleiteten Sternmasse führen. Um dies zu testen, stellt der Artikel Simulationen von Galaxien mit unterschiedlicher Sternentstehungsgeschichte vor. Die Ergebnisse zeigen, dass Anpassungscodes visuell ähnliche Ergebnisse liefern können, jedoch nicht in der Lage sind, die wahre Sternentstehungsgeschichte genau wiederzugeben, insbesondere das Fehlen früherer Sternentstehung. Daher behindert die jüngste Sternentstehung die genaue Messung der Sternmassen von Galaxien im hohen Z-Bereich.

– High-z: Hohe Rotverschiebung; bezieht sich auf Objekte im frühen Universum mit Rotverschiebungswerten von mehr als etwa 6.

– JWST: James Webb-Weltraumteleskop; ein großes, infrarotoptimiertes Weltraumteleskop, das 2021 starten soll.

