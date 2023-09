Die Geschichte und der Niedergang der Papageien in der Karibik: Erkenntnisse aus Fossilien, Archäologie und DNA

By

Im Jahr 1492 beschrieb Christoph Kolumbus die Karibik als einen Ort, an dem Wolken von Papageien mit leuchtenden Flügeln die Sonne bedeckten. Leider ist heute mehr als die Hälfte der bekannten Papageienarten in der Karibik ausgestorben. Was hat das Verschwinden dieser einst blühenden Populationen verursacht?

Eine kürzlich von einem Team amerikanischer Forscher durchgeführte Studie zielt darauf ab, Licht auf die Geschichte und die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf Papageienarten in der Karibik zu werfen. Die Inseln Kuba, Hispaniola und Puerto Rico sowie die Bahamas dienen als geografische Heimat verschiedener Papageienarten, darunter des vom Aussterben bedrohten Kubanischen Papageis (Amazona leucocephala) und des Hispaniola-Papageis (A. ventralis).

Durch die Untersuchung fossiler Knochen, archäologischer Proben und DNA-Proben sowohl alter als auch moderner Papageien wollten die Forscher die historische Verbreitung und Vielfalt dieser Arten rekonstruieren. Sie fanden heraus, dass die beiden untersuchten Papageienarten während der Eiszeit zunächst ein größeres geografisches Verbreitungsgebiet und einen vielfältigeren Genpool hatten. Im Laufe der Zeit führten jedoch menschliche Aktivitäten wie die Besetzung durch Ureinwohner (Indianer) und die europäische Kolonisierung zum lokalen Aussterben und zur Umsiedlung dieser Papageien.

Die Studie ergab, dass indigene Völker seit Tausenden von Jahren Papageien über Kontinente und Inseln transportierten, eine Praxis, die von europäischen Kolonisten fortgeführt wurde. Die Einführung von Papageien aus verschiedenen Gebieten in die Karibik durch Handel erschwert das Verständnis ihrer Herkunft zusätzlich. Archäologische Stätten haben jedoch Hinweise auf Papageienknochen neben anderen weggeworfenen Überresten antiker Mahlzeiten gefunden, was darauf hindeutet, dass Papageien wegen ihrer Federn und möglicherweise sogar als Nahrungsquelle geschätzt wurden.

Trotz der fragilen Natur der Papageienknochen verfügt die Karibik im Vergleich zu anderen tropischen Regionen über überraschend gute Fossilienbestände. Auch wenn diese Fossilien oft zerbrochen oder fragmentiert sind, können sie in Kombination mit einer antiken DNA-Analyse immer noch wertvolle Informationen liefern.

Das Verständnis der langfristigen Interaktionen zwischen Menschen und Papageien ist für die Wiederherstellung karibischer Ökosysteme von entscheidender Bedeutung. Diese Studie trägt zu den laufenden Bemühungen zum Schutz und zur Erhaltung gefährdeter Papageienarten bei, indem sie die historische Dynamik zwischen Menschen und Papageien in der Region aufdeckt.

Insgesamt unterstreicht diese Forschung die komplexe Beziehung zwischen Mensch und Wildtier und unterstreicht die Bedeutung verantwortungsvoller Naturschutzpraktiken, um weiteres Aussterben zu verhindern und die Papageienpopulationen in der Karibik wiederherzustellen.

