Die Zukunft der Gasumwandlung: Nutzung enzymatischer Reaktionen für eine effiziente CO2-Abscheidung

Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie ist in Zusammenarbeit mit den Universitäten Genf und Radboud ein bedeutender Durchbruch auf dem Gebiet der Gasumwandlung gelungen. Durch die Isolierung eines Enzyms aus einem Mikroorganismus, das Kohlendioxid (CO2) effizient einfangen kann, haben sie die Tür zu neuen Möglichkeiten zur Bekämpfung von Treibhausgasemissionen geöffnet.

Das Enzym, das in einem Methanogen namens Methermicoccus shengliensis enthalten ist, verfügt über die einzigartige Fähigkeit, CO2 in Formiat umzuwandeln – eine stabile und sichere Verbindung, die zur Energiespeicherung und Synthese verschiedener Moleküle verwendet werden kann. Den Forschern gelang es, dieses Enzym zu isolieren und zu charakterisieren und seine bemerkenswerte Effizienz bei der Erzeugung von Formiat aus CO2 zu demonstrieren.

Was diese Entdeckung besonders spannend macht, ist die Unidirektionalität des Enzyms. Während ähnliche Enzyme in beide Richtungen wirken können, ist dieses spezielle Enzym nahezu unidirektional, was bedeutet, dass es CO2 effizient in Formiat umwandelt, bei der Durchführung der Rückreaktion jedoch sehr langsame Geschwindigkeiten und eine schlechte Ausbeute aufweist. Dieses Phänomen tritt nur in Abwesenheit von Sauerstoff auf – ein entscheidendes Detail für die Nutzung der Fähigkeiten des Enzyms.

Um das Potenzial dieses Enzyms zur CO2-Abscheidung weiter zu untersuchen, haben die Forscher es auf einer Elektrode verzweigt. Dieses elektrodenbasierte System bietet erhebliche Vorteile, da es die für die CO2-Abscheidung erforderliche Energie direkt liefern kann, ohne dass externe Stromquellen oder giftige chemische Verbindungen erforderlich sind. Da das Enzym an der Elektrode angebracht ist, kommt es außerdem zu minimalen Stromverlusten, was zu einem effizienten und attraktiven System zur Gasumwandlung führt.

Die Wissenschaftler schickten das gereinigte Enzym an die Universität Genf, wo Spezialisten für Elektrochemie an der Etablierung eines elektrodenbasierten CO2-Abscheidungssystems arbeiten. Durch die Nutzung der effizienten Umwandlung von CO2 in Formiat durch das Enzym hat dieses System das Potenzial, eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und der Bekämpfung des Klimawandels zu spielen.

Die Implikationen dieser Forschung sind erheblich. Durch die Nutzung der Kraft enzymatischer Reaktionen und der Elektrodentechnologie könnte es möglich sein, nachhaltigere und effizientere Methoden zur CO2-Abscheidung und -Nutzung zu entwickeln. Dies könnte weitreichende Auswirkungen auf Branchen haben, die auf CO2-intensive Prozesse angewiesen sind, etwa in der Energie-, Fertigungs- und Pharmaindustrie.

Diese Forschung unterstreicht die Bedeutung der Untersuchung von Mikroorganismen und ihrer einzigartigen enzymatischen Fähigkeiten. Indem wir ihre Fähigkeiten verstehen und nutzen, können wir den Weg für innovative Lösungen zur Bewältigung der globalen Herausforderung der Treibhausgasemissionen ebnen.

Quellen:

– Lemaire/Belhamri/Wagner, Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie

– Angewandte Chemie Internationale Ausgabe (2023). DOI: 10.1002/ange.202311981