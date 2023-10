Der Perseverance Rover der NASA fängt den Mars-Staubteufel im Jezero-Krater ein

By

Dem NASA-Rover Perseverance ist es gelungen, einen Staubteufel im Jezero-Krater des Mars einzufangen und wertvolle Einblicke in die Wetterverhältnisse auf dem Mars zu gewinnen. Das Video, das am 30. August 2023, anlässlich seines 899. Marstags, von den Navcams des Rovers aufgenommen wurde, zeigt den Staubteufel in Aktion.

Obwohl Staubteufel auf dem Mars schwächer und kleiner sind als Tornados auf der Erde, spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Umverteilung von Staub und der Erforschung der Marsatmosphäre. Diese Phänomene helfen Wissenschaftlern dabei, Wettermodelle zu verbessern und das Klima des Planeten zu verstehen.

Missionswissenschaftler analysierten die Bilddaten und ermittelten den Standort des Staubteufels als „Thorofare Ridge“, etwa vier Kilometer vom Rover entfernt. Sie schätzten seine Breite auf etwa 60 Meter und seine Gesamthöhe auf etwa zwei Kilometer, obwohl auf den Aufnahmen nur die unteren 118 Meter sichtbar waren. Der Staubteufel bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 19 Kilometern pro Stunde von Osten nach Westen.

Staubteufel, die auch auf der Erde vorkommen, entstehen, wenn sich aufsteigende warme Luft mit absteigenden kühleren Luftsäulen verbindet. Marsstaubteufel können ihre irdischen Gegenstücke an Größe übertreffen und sind in ihrem Aussehen unberechenbar. Sowohl die Rover Perseverance als auch Curiosity suchen kontinuierlich nach Staubteufeln und nehmen Schwarzweißbilder auf, um die Datenübertragung zu schonen.

Die Hauptmission von Perseverance auf dem Mars ist die Astrobiologie, bei der es um die Suche nach Anzeichen uralten mikrobiellen Lebens geht. Der Rover wird auch die Geologie und das vergangene Klima des Planeten analysieren und so den Grundstein für zukünftige menschliche Erkundungen legen. Es wird Marsgestein und Regolith sammeln und lagern, um es bei künftigen Missionen in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation abzurufen und zu analysieren.

Diese Mission steht im Einklang mit der Mond-Mars-Erkundungsstrategie der NASA, zu der auch die Artemis-Mondmissionen gehören, die darauf abzielen, den Weg für die Erforschung des Mars durch Menschen zu ebnen. Das von Caltech in Pasadena, Kalifornien, verwaltete Jet Propulsion Laboratory (JPL) ist für die Überwachung des Betriebs des Rovers Perseverance verantwortlich.

