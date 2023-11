Kanadas Astronauteneinsätze: Eine neue Ära der Weltraumforschung

Kanada tritt mit der Bekanntgabe der Astronauteneinsätze am Mittwoch, dem 22. November, in eine aufregende neue Phase der Weltraumforschung ein. Die Canadian Space Agency (CSA) wird in ihrem Hauptsitz in der Nähe von Montreal, Quebec, eine Live-Veranstaltung veranstalten. Bei dieser Veranstaltung, die gleichzeitig auf verschiedenen Plattformen wie YouTube und Facebook übertragen wird, werden die neuesten Missionen kanadischer Astronauten vorgestellt.

In der Vergangenheit wurden die Identität der Astronauten und ihre Aufgaben bis zum Zeitpunkt des Ereignisses geheim gehalten. Diesmal gibt es jedoch eine zentrale Tatsache, die wir mit Sicherheit wissen: Es stehen drei aktive CSA-Astronauten für Missionen zur Verfügung. Dazu gehören der Arzt David-Saint Jacques, der 204/2018 19 Tage auf der Internationalen Raumstation verbrachte, die Feuerforscherin Jenni Sidey-Gibbons, die für ihren ersten Raumflug in Frage kam, und Joshua Kutryk, ein Militärpilot, der ebenfalls für seinen ersten Raumflug in Frage kam Weltraumflug.

Was wir wissen, ist, dass ein CSA-Astronaut, Jeremy Hansen, bereits der Artemis-2-Mission der NASA zugeteilt wurde, die Ende 2024 um den Mond fliegen soll. Hansens Auftrag zeigt Kanadas bedeutenden Beitrag zu internationalen Raumfahrtprogrammen. Seit den späten 1970er Jahren war Kanada maßgeblich an der Bereitstellung von Robotik für NASA-Missionen beteiligt, vom Canadarm im Space Shuttle bis zum Canadarm2 und Dextre auf der Internationalen Raumstation. Als Gegenleistung für seine Robotikarbeit erhält Kanada einen Anteil an der Wissenschaft und einen Astronautensitz auf der ISS.

Aber Kanadas Engagement in der Weltraumforschung geht über die reine Robotik hinaus. Die jüngste Zusage von Canadarm3 für das Gateway-Projekt der NASA und eine Absichtserklärung mit Axiom Space ebnen kanadischen Astronauten den Weg für die Teilnahme an zukünftigen Mondmissionen und Kurzzeitmissionen auf der ISS unter dem Kommando ehemaliger NASA-Astronauten.

Während die Möglichkeiten für kanadische Astronauten aufgrund der geringen Steuerbemessungsgrundlage des Landes für die Raumfahrtfinanzierung begrenzt waren, stellt diese Ankündigung den seltenen Fall dar, dass mehrere CSA-Astronauten innerhalb desselben Zeitrahmens Aufträge erhalten. Es ist eine aufregende Zeit für Kanada, da das Land eine neue Ära der Weltraumforschung einläutet und seine Position als wichtiger Akteur in internationalen Raumfahrtprogrammen stärkt.

